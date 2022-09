Apple Watch Series 8 gepresenteerd samen met twee verrassingen

Apple heeft vandaag vol trots de nieuwe Apple Watch Series 8 getoond, met als klap op de vuurpijl de Apple Watch Ultra en de meer betaalbare Apple Watch SE 2. De Ultra is voor de sporters, de SE 2 is voor het gezin, en de Series 8 is voor iedereen.

Apple Watch voor iedereen voor verschillende prijzen

Het bedrijf in Cupertino komt dit jaar met een Apple Watch SE 2 en is feitelijk een zeer betaalbare versie van de reguliere Apple Watches, daarnaast zijn er wederom Series 8-klokkies in twee maten én is de Watch Pro geïntroduceerd.

Extreem betaalbaar

We trappen af met de zeer betaalbare, nieuwe versie van de Apple Watch SE 2. De markt voor smartwatches wordt gedomineerd door Apple, maar op een zeker punt laat het bedrijf steken vallen. Jongeren en ouders gaan doorgaans aan de haal met slimme horloges van andere merken. De reden: de lage prijs. Volgens de New York Times reden genoeg voor Apple om met een goedkopere Watch te komen. En dat doen ze dus, net als eerder met de SE-versie. Nu is de tweede generatie aan de beurt.

Dit horloge sluit aan bij de Family Setup-strategie van de techgigant. Apple wil mensen graag de mogelijkheid bieden om kinderen en apparaten in de gaten te houden. Ook voor oudere mensen is dit horloge ideaal: het beschikt over meetapparatuur, crash- en valdetectie. Die features houden je meteen op de hoogte over de gesteldheid van je naasten en lichten, indien nodig, meteen hulpdiensten in. Dus als je met een gerust hart thuis wilt zitten en weten of je oudere familielid, vriend of vriendin nog steeds oké is, dan kan dat prima dankzij de SE2.

Het horloge mist een aantal premium-functies, maar daar is voor een startprijs van 299 euro goed mee te leven.

Apple Watch Series 8

Hoewel de Series 7 van Apple al neigde naar perfectie, heeft de Series 8 een aantal nieuwe functies die wederom voornamelijk gericht zijn op gezondheid. Het bedrijf komt namelijk met een thermometer. Die kan niet alleen gebruikt worden voor het meten van koorts, maar helpt ook met vruchtbaarheidcyclussen en slaapdata.

De Watch schat in wanneer je vruchtbaar bent, dankzij twee sensoren. In de nacht checkt de Series 8 om de vijf seconden hoe het met het lichaam gaat. Deze informatie is alleen in te zien met biometrische ID of een code.

Veiligheid staat voorop

Zoals gezegd wil Apple helpen als je bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad. Naast een functie die laat weten aan je vertrouwden als je bijvoorbeeld valt, heeft Apple nu dus ook Car Crash Detection toegevoegd. Deze functie zorgt ervoor dat men meteen weet wanneer je eventueel in een (auto)ongeluk zit. De Apple Watch Series 8 heeft een G-krachtmeter die extreme ongelukken meteen meten. Deze is vier keer zo nauwkeurig als in de vorige horloges, en dankzij een gyroscoop op drie assen weet het direct wanneer je in een ongeluk zit, en belt het een nooddienst.

Daarnaast heeft de Apple Watch Series 8 wederom een always on display-scherm zoals de vorige versie, maar heeft nu ook low power-modus. Het horloge houdt in principe al je activiteiten bij, maar schakelt bijvoorbeeld always on uit, zodat je batterij niet leegloopt. Dus zelfs op ongelukkige momenten kan de Apple Watch nog een hulpdienst aanroepen.

Nieuwe features en kleuren

Natuurlijk zijn de Apple Watch Series 8 wederom te krijgen in verschillende kleuren. De ‘gewone’Watch is te koop in Midnight, Starlight, PRODUCT(RED), en Silver. De Stainless Steel-versie is te koop in Silver Gold, Graphite. Alle horloges zijn te koop vanaf 16 september vanaf 499 euro.

De Apple Watch Series 8 is verkrijgbaar via Apple voor $399.

Ultra-ontwerp voor een pro-horloge

De interessante en vreemde eend in de bijt is nu toch echt de aangekondigde Apple Watch Ultra (we dachten Pro), want het is makkelijk de grootste van de drie met een behuizing van 49mm gemaakt van titanium waarmee je kunt duiken tot 100 meter diep. Daarnaast krijgt de Pro (sorry, Ultra) een extra Action-knop wat het een ideaal horloge maakt voor sporters. Het horloge heeft nu ook een plat scherm, zodat het beter met klappen om kan gaan.

Dankzij het grotere formaat heeft de Pro namelijk ook een veel langere batterijduur. In theorie zou het klokje 36 uur meegaan als mensen continu bewegen en trainen. Het is een feit dat de meeste smartwatches moeite hebben met zulke intensieve sportsessies, zoals een marathon, maar daar komt nu verandering in. Hieruit kunnen we afleiden dat je echt je best moet doen om het horloge uit te putten.

Er is dus nu ook een Action-knop toegevoegd die verschillende functies aan kan nemen, deze is namelijk in te stellen voor een functie die je het meest gebruikt. De kroon en en de knop steken ook wat uit, zodat deze zelfs met handschoenen aan makkelijk te bereiken zijn. Daarnaast heeft het horloge een extra speaker gekregen zodat je mensen beter verstaat. Ook is er nu een Night Mode die je kan bedienen met de kroon zodat sporters of wandelaars het licht van het horloge terug kunnen draaien in de nacht zodat de batterij niet snel leeg raakt en je een prettig rode verlichting ziet.

Speciale features op de Apple Watch Ultra

Ultra is erop voorbereid dat mensen zich in omgevingen begeven waar bereik niet altijd ideaal is. Daarom heeft het horloge L5 GPS. En mocht je alsnog in de problemen komen, kan het horloge een geluid zenden op een hoge frequentie zodat je eventueel gevonden kunt worden. Sirene, zoals het heet, kan potentieel wel tot 180 meter ver reiken.

De Apple Watch Ultra is vanaf 23 september te koop vanaf 999 euro.

Lees binnenkort onze hands-on ervaringen en reviews en/of kijk hier eerst de ‘Far Out’-presentatie nog een keer terug.