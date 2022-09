Apple Watch Series 8 versus Watch SE2: welke moet je kopen?

Apple heeft onlangs drie versies de Apple Watch aangekondigd: de Apple Watch SE, Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra.

Voor veel mensen valt de Apple Watch Ultra sowieso af. Niet alleen is het horloge écht bedoeld voor mensen die hardcore sporten, ook is de prijs niet misselijk: hij kost 999 euro. De Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE zijn beter betaalbaar. Welke je moet hebben? OMT-redacteur Dennis Mons legt het je uit.

Wat kies je?: Apple Watch Series 8 of Apple Watch SE?

De keuze tussen die twee is niet makkelijk. Als het gaat om je portemonnee zijn de prijzen misschien alleen al de doorslag. De Apple Watch Series 8 kost 499 euro (41mm) of 539 euro (45mm).

De Apple Watch SE is aanzienlijk goedkoper. Het 40mm-horloge kost je 299 euro. Voor de 44mm-versie betaal je 339 euro. Dat is dus 100 euro minder. Maar krijg je dan ook een aanzienlijk ‘minder’ horloge?

Verschil in ontwerp

Het moge duidelijk zijn dat de Apple Watch SE een tikkie kleiner is dan de Apple Watch Series 8. Daarvoor moet je wel wat inleveren. Het horloge is minder duurzaam dat zijn ‘grote broers’. Ook heeft de SE geen glas van saffier, iets dat de Series 8 en Ultra wel hebben. Op zich hoeft dat geen enorm probleem te zijn als je een case ter bescherming gebruikt.

Verder zijn de twee horloges esthetisch gezien niet heel verschillend. De SE is te koop in drie verschillende kleuren: Middernacht. Sterrenlicht en Zilver. De Series 8 is beschikbaar in zes kleuren: Middernacht, Sterrenlicht, Goud, Grafiet, Zilver, (Product)Red.

Features van de Apple Watch SE en Apple Watch Series 8

Natuurlijk verschillen de horloges wel enigszins als het gaat om sommige features en specificaties. Hierbij wel de kanttekening dat beide modellen gebruikmaken van de S8-chipset. De één is dus niet sneller dan de ander. Ook de batterij is hetzelfde en gaat ongeveer 18 uur mee (en, naar eigen zeggen, nog eens 18 uur in de low power-modus). De Series 8 laadt wel sneller op: naar 80 procent in 45 minuten. De SE doet er 90 minuten over.

Qua features voor je gezondheid levert de Apple Watch SE ook wel wat in. Hoewel beide klokjes basisfuncties delen zoals fitness-tracking, hartslagmeter, slaapmeter, crashdetectie, valdetectie en menstruatiecyclus-tracking, gaat de Series 8 verder.

Naast bovenstaande functies heeft het horloge ook ECG, SpO2 (meet zuurstof-saturatie in je bloed) en een thermometer die menstruatiecyclus-tracking extra ondersteunt (wat iets anders werkt dan we dachten). Ook heeft het horloge een Always-On-scherm. Daar beschikt de SE niet over.

Welke Apple Watch kies jij?

De Apple Watch SE is dus betaalbaar, en het ideale horloge als je sowieso al gebruik maakt van bijvoorbeeld een iPhone, of in wilt stappen in de Apple-omgeving. Maar als je graag gedetailleerde informatie wilt over je gezondheid moet je absoluut voor de duurdere Apple Watch Series 8 gaan.

Dus als je een (al dan niet nieuwe) Apple Watch overweegt; voor welke ga je dan?