Zoveel gaan de nieuwe Apple Watch-modellen je kosten

Ben je nog aan het bijkomen van Far Out? Wij wel! Naast de verschillende iPhone 14-varianten was er ook ruimte voor de nieuwe Apple Watch. Dat waren er maar liefst drie. Maar hoe duur zijn ze en wanneer kun je ze thuis verwachten? Wij vertellen het je.

Vooraf wisten we het sowieso: er komt een Apple Watch Series 8. Naast de iPhone is de smartwatch van Apple een jaarlijkse traditie geworden. Toch was het dit keer wel iets anders, want er werden ook nog twee andere modellen gepresenteerd: de Apple Watch SE en natuurlijk het nieuwe vlaggenschip onder de slimme horloges: de Ultra.

De Apple Watch Series 8

Laten we beginnen bij het meest herkenbare model: de Apple Watch Series 8. Natuurlijk heeft het horloge weer allerlei vernieuwingen ten opzichte van diens voorganger. Misschien wel het meest in het oog springende is de temperatuurfunctie. Elke vijf seconde wordt deze gemeten en vervolgens kun je de resultaten zien in de Gezondheid-app. Welke functies er allemaal nog meer zijn, lees je in dit artikel.

Prijs en beschikbaarheid Apple Watch Series 8

Natuurlijk is de smartwatch in verschillende samenstellingen beschikbaar. Zo kun je kiezen uit verschillende soorten bandjes en tussen een kast van aluminium of roestvrij staal. Die zijn er overigens ook weer in verschillende kleuren: middernacht, sterrenlicht, goud, grafiet, zilver en (PRODUCT)RED, met elk verschillende prijzen.

De smartwatch is vanaf nu te bestellen bij Apple. Een week later, op 16 september heb je ‘m dan binnen. Hieronder vind je de prijzen

Series 8 Aluminium 41 mm GPS | vanaf €499

Series 8 Aluminium 41 mm GPS + Cellular | vanaf €619

Series 8 Aluminium 45 mm GPS | vanaf €539

Series 8 Aluminium 45 mm GPS + Cellular | vanaf €659

Series 8 Roestvrij Staal 41 mm GPS + Cellular | vanaf €849

Series 8 Roestvrij Staal 45 mm GPS + Cellular | vanaf €899

Apple Watch SE

Apple komt ook met een goedkoper instapmodel. Dit is de Apple Watch SE. Dit is een budgetmodel, dus ideaal voor mensen die niet te veel van een smartwatch vragen. Je hebt dan ook geen functies zoals het meten van de lichaamstemperatuur. We is het je ideale sportassistent.

Prijs en beschikbaarheid

Net zoals bij de Series 8 is er ook bij de Apple Watch SE een ruime keuzen aan verschillende soorten en kleuren bandjes. De aluminium kast is te krijgen in de kleuren zilver, starlight en midnight.

Ook deze smartwacht is vanaf nu te bestellen waarna deze op 16 september wordt geleverd. Er zijn twee verschillende modellen verkrijgbaar. Dit zijn de prijzen

SE 40 mm GPS | vanaf €299

SE 40 mm GPS + Cellular | vanaf €349

SE 44 mm GPS | vanaf €339

SE 44 mm GPS + Cellular | vanaf €389

Apple Watch Ultra

Last but not least, de Ultra. Dit is het nieuwe vlaggenschip van Apple als we het over smartwatches gaat. Dit is het model waarbij je het uiterste vraagt van je smartwatch. Wat meteen opvalt is dat deze een extra knop heeft aan de linker kant. Iets wat we nog niet eerder hebben gezien bij een smartwatch.

De echte avonturier komt helemaal aan zijn trekken. Er zit een duikcomputer in waardoor je duiken tot 40 meter kunt maken. Met een sirene van 86 decibel kun je de aandacht trekken van anderen als je bijvoorbeeld verdwaald bent in een afgelegen gebied.

Prijs en beschikbaarheid

In tegenstelling tot de andere Apple Watch-variant, heeft de Ultra maar een enkele maat. Daarnaast is het toestel GPS + Cellular Ook qua kleuren en materiaal heb je minder keuze. Zo is alleen titanium beschikbaar.

Het premiummodel voor de echte avonturier is nu te bestellen. Vanaf 23 september wordt deze dan ook geleverd.