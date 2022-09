Apple Watch Series 8: zijn je oude hoesjes te gebruiken met de smartwatch?

Wanneer je een Apple Watch Series 8 koopt, dan weet je wat dat apparaatje kost. Je legt er wat geld voor apart en houdt daarna wellicht niet heel veel meer over om nog nieuwe accessoires te kopen. En op dat moment zou het wel handig zijn om te weten of de Series 8 de oudere hoesjes, van de andere Watches, ondersteunt.

Die oudere hoesjes zijn misschien net even wat goedkoper en daardoor binnen handbereik. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat je nog oude hoesjes hebt liggen, omdat je in het verleden een andere Apple Watch kocht. Hoe het ook precies zit; dit is handige informatie voor iedereen met een Series 8 op het oog.

Apple Watch Series 8-hoesjes

Helaas hebben we een niet al te bevredigend antwoord klaarliggen: de Apple Watch Series 8 werkt namelijk niet met álle oude hoesjes. Eigenlijk kun je het gros wel achterwege laten, behalve als je nog iets van de Apple Watch Series 7 hebt liggen. Dat zijn de enige hoesjes de compatibel zijn met de nieuwe Watch-modellen.

Heb je ergens in de lade dus nog hoesjes voor de Series 6, Series 5, Series 4 of SE liggen, dan kun je die op Marktplaats zetten. Hoe kan het nou zijn dat die oudjes hoesjes niet werken met de Apple Watch Series 8? Dat heeft te maken met de beschikbare formaten. De Series 8 is beschikbaar in versies van 41 en 45 millimeter.

Groter dan oude modellen

En daarmee is de Apple Watch Series 8 iets groter dan de oudere modellen, die te koop zijn (of waren) in de formaten 40 en 44 millimeter. Die ene millimeter maakt uiteraard het verschil, waardoor je ze dus achterwege kunt laten. Dat is een kwestie van ‘jammer, maar helaas’; daar hoef je dus niet te lang bij stil te staan.

Soms kom je overigens advertenties tegen van Apple Watch-hoesjes die op alle modellen zouden passen. Technisch gezien zou dit kunnen kloppen, wanneer je een hoesje zou uitrekken, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk past het dus niet en kun je beter gaan voor hoesjes die gemaakt zijn voor de Series 7 of de Series 8.