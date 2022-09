Cardioloog Apple Watch vindt met Series 8 nu al unieke aandoening

Ook de Apple Watch Series 8 mag zich voegen in het rijtje smartwatches die het leven van mensen kan redden. In het verleden hebben we hier vaker verhalen over voorbij zien komen, dus ergens lag dit misschien wel in de lijn der verwachtingen. Maar dat neemt niet weg dat deze ontwikkeling nu behoorlijk snel gaat.

Dit verhaal begint bij Jason Smith, die een telefoontje kreeg van zijn vader over het feit dat z’n moeder zich onwel voelde. Zijn vader zei dat moeders zich “erg duizelig voelde en dat haar hart als een dolle tekeer ging”. Reden genoeg om even een bezoekje te brengen aan je ouders natuurlijk, en dat is wat Jason deed.

Apple Watch Series 8 om de pols

Toen Jason aankwam, besloot hij de bloeddruk van zijn moeder op te nemen. Toen z’n moeder na verloop van tijd aangaf zich beter te voelen, besloot de zoon om toch nog even de Apple Watch Series 8 om de pols te doen. Vervolgens liet hij een ecg uitvoeren, waarmee je een soort hartfilmpje produceert.

Uit die electrocardiogram kwam naar voren dat zijn moeder last heeft van atriale fibrillatie. Dit is een hartritmestoornis, waarbij het hart onregelmatig en vaak veel sneller klopt. Soms tot wel honderd slagen per minuut, zonder duidelijke inspanning. De smartwatch zei daarna dat ze snel naar een ziekenhuis moesten gaan.

Valse positieven uitsluiten

Voordat Jason bij een ziekenhuis of huisarts aan de bel trok, besloot hij nog drie scans uit te voeren. Het doel: valse positieven uitsluiten. Een Apple Watch Series 8 is een, weliswaar verfijnd, consumentenproduct en geen vervanging van de real deal. Maar na vier keer testen, bleek moeder toch echt een hartslag van 160 slagen per minuut te hebben.

Daarna zijn ze toch naar het ziekenhuis gegaan, waar de vrouw even moest blijven. Nu heeft ze de beschikking over de juiste medicatie, die ze de rest van haar leven moet slikken. Maar ze maakt het goed en dat is het belangrijkste. De specialist zei nog: “Zonder de Apple Watch had je moeder het einde van de dag niet gehaald.”

9to5Mac