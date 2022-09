Het einde van de Apple Watch Series 3 is dan toch echt hier

Oplettende consumenten komen langzaam maar zeker tot de conclusie dat de Apple Watch Series 3 uitverkocht raakt. Niet alleen in een specifiek land, maar overal ter wereld. Dit kan komen door aanhoudende productieproblemen, waar Apple niet ongevoelig voor is, maar ook doordat er een opvolger aan de horizon staat.

Dat de Apple Watch Series 3 juist nu ineens uitverkocht raakt, is waarschijnlijk voorbestemd. Deze week organiseert Apple namelijk een evenement waar het zijn nieuwste producten voor de komende maanden uit de doeken doet. Naast de nieuwe iPhones verwachten veel mensen ook nieuwe modellen van de smartwatchlijn.

Apple Watch Series 3 op z’n retour?

In veel landen is het zo dat een groot deel, of alle modellen, van de Apple Watch Series 3 uitverkocht is. Dat zie je bijvoorbeeld goed in de Britse winkel van het Amerikaanse bedrijf. Ben je dus nog in de markt voor dit model, dan moet je er snel bij zijn. Of je wacht nog even een paar weken en tikt een nieuwe versie op de kop.

Daar doe je misschien wel beter aan. Want uit een recente bèta van watchOS 9, het besturingssysteem voor de Apple Watch, blijkt dat de Series 3 niet hoeft te rekenen op toekomstige updates. Dit soort apparaten is zo goed als de software die erop draait. En software die up-to-date is geniet toch echt de voorkeur in het kader van veiligheid en functies.

Nieuwe Apple Watch op komst

Uiteraard zijn er nu al enkele modellen die je kunt kiezen. Maar met een een beetje geduld kun je straks wellicht gaan voor één van de nieuwe modellen. Als we de geruchten mogen geloven dan presenteert Apple namelijk de Apple Watch Series 8, de Watch Pro en een opvolger van de Apple Watch SE. Genoeg om uit te kiezen, dus.

De SE is waarschijnlijk de goedkoopste versie van de drie modellen, terwijl de Pro de duurste wordt. Dat wordt een krachtigere variant van de aankomende Series 8, zoals het er nu naar uitziet. Woensdag weten we het zeker en kondigt Apple allerlei producten aan die in de komende maanden te koop zijn.

