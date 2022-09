Apple Watch SE 2: zijn je oude bandjes nog wel te gebruiken?

Tijdens de Far Out-presentatie kondigde Apple officieel de Apple Watch SE 2 aan. Dit is momenteel de goedkoopste versie van de Apple-smartwatch die je kunt kopen. In het kader van zo min mogelijk geld uitgeven aan toffe dingen is het handig om te weten of je oude bandjes aan het nieuwe model te klikken zijn.

Vanaf vrijdag 16 september (morgen, op moment van schrijven) is het zover: dan kun je de nieuwe Apple Watch SE 2 scoren. Een goede voorbereiding is het halve werk en daarom helpen we je een handje. Om meteen antwoord te geven op de prangende vraag: ja, je kunt je oude bandjes gebruiken. Maar daar zit wel een voorwaarde aan.

Oude bandjes op Apple Watch SE 2

Je kunt namelijk alleen de bandjes gebruiken die bij het model passen. Dat klinkt logisch, maar dat weet niet iedereen. Heb je een Apple Watch SE 2 in het formaat 40 mm, dan heb je ook een 40mm-bandje nodig. Heb je een versie van 44 mm, dan dien je uiteraard je oude 44mm-bandjes te gebruiken.

En hoe zit dat met de bandjes van oudere Apple Watch-modellen? Ook die kun je gewoon blijven gebruiken, mits je het juiste formaat uitkiest. Alle bandjes die horen bij oudere 38mm-varianten, zijn te gebruiken op de 40mm-versies. En voor de 42mm-banden geldt hetzelfde: die kun je gebruiken op de 44mm-iteratie.

Let dus op het juiste formaat

Een rode draad in dit advies is dat je dus altijd moet letten op het juiste formaat. Maar over het algemeen is de stelregel: de kleine banden passen gewoon op het kleine model en de grote banden passen op het grote model. Je kunt dus geen 40mm-banden gebruiken op een 44mm-model of vice versa.

Mocht je dus op de kleintjes willen letten en flink gespaard hebben voor een Apple Watch SE 2, dan ben je wellicht blij om te weten dat je geen extra geld aan een nieuwe band hoeft uit te geven. De voorwaarde is wel dat je al een bandje in huis moet hebben dan, maar misschien kun je er anders ergens een op de kop tikken.