Waarom de Apple Watch Pro er waarschijnlijk anders uit gaat zien als je gewend bent

Aanstaande woensdag, 7 september, vindt het Apple-event Far Out plaats. Naast de iPhone 14 worden waarschijnlijk ook de Apple Watch Series 8 en Apple Watch Pro gepresenteerd. Maar volgens een ‘lekker’ krijgt de hardware een significante toevoeging.

Over de Watch Pro gaan al enige tijd hardnekkige geruchten. Het zou een grotere, robuuste smartwatch worden, die zich richt op voornamelijk duursporters en wandelaars.

De Apple Watch Pro wordt een flinke jongen

Met de insteek dat het klokkie voor sporters is bedoeld, is het te begrijpen dat de Pro steviger wordt. Waarschijnlijk krijgt het horloge een steviger titanium behuizing.

Daarnaast wordt de Watch Pro ook groter. De grootste Apple Watch hiervoor was 45 millimeter, de Pro zou 47 millimeter worden. Het voordeel hiervan is dat er een grotere batterij in past, wat duursporters natuurlijk erg prettig vinden.

Nieuwe knop

In tegenstelling tot de ‘gewone’ Apple Watch, die vrij rond is, verwachten we dat het ontwerp van de Pro hoekiger wordt. Ook zou de bolling van het glas verdwijnen.

Al deze ontwerpdetails zijn echter peulenschil in vergelijking met het laatste gerucht. Lekker Sonny Dickson heeft namelijk een foto geplaatst op zijn Twitter-account van een behuizingaccessoire die mogelijk voor de Pro is. En het meest opvallende feit is dat het erop lijkt dat de Pro er een knoop bij krijgt op de linkerkant.

Zo heel ver gezocht is dat overigens niet: atleten en met name hardlopers prefereren fysieke knoppen in plaats van een touchscreen. Deze zijn meer responsief, zeker als het bijvoorbeeld regent. Daarnaast lijkt het erop dat de kroon en knop op de rechterzijde wat ‘hoger’ worden dan eerdere Apple Watches.

Of we de Apple Watch Pro aanstaande woensdag te zien krijgen, moeten we afwachten. Daarnaast is er (natuurlijk) nog niets bekend over een eventuele prijs. Journalist Mark Gurman van Bloomberg suggereert dat de prijs tussen de 900 en 1000 dollar gaat zijn. Een flink prijzig klokje, dus.