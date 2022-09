Het sportieve misverstand rondom de nieuwe Apple Watch Pro

Vorig jaar kreeg de Apple Watch Series 7 voornamelijk een groter scherm. Niet de meest schokkende ontwerpsverandering. Die van de Apple Watch Pro wordt waarschijnlijk nog groter.

Er gaan sterke geruchten dat er een 47 mm-versie komt van de Apple Watch Pro. Van de Series 7 was 45 mm de grootste optie.

Apple Watch Pro gaat extreem?

Naar verluidt is het klokje niet alleen groter, maar krijgt het ook een sterkere titanium behuizing. Daardoor wordt het een ideaal horloge voor bijvoorbeeld extreme sports. Maar helpt zo’n groter scherm dan met bungee jumpen en downhill mountainbiken? En kan het horloge het brute geweld van wildwatervaren aan?

Hoewel de Apple Watch Pro een prima horloge is om te dragen tijdens dat soort activiteiten, is de kans groot dat Apple zich vooral richt op duursporten waar je veel uithoudingsvermogen voor nodig hebt. Want sporten waar je langer over doet, hebben een grotere batterij nodig.

De batterij van de Apple Watch was (zeker in het begin) niet bepaald indrukwekkend. Het eerste model uit 2015 ging nauwelijks een dag mee, dus als je vergat deze ‘s nachts op te laden, had je er de volgende dag niets aan. De concurrentie daarentegen, zoals de Pebble, ging een week mee. Toegegeven, dat horloge had een simpel scherm een langzamere processors.

Ondertussen is de batterijduur niet echt meer een kopzorg. We zijn het sowieso gewend om ‘s nachts op te laden, maar zelfs als je het ook gebruikt als sleep tracker (wanneer je hem moet dragen), kom je met ‘s ochtends opladen terwijl je ontbijt en het journaal kijkt een heel eind. En dat zal voor de Apple Watch Pro helemaal het geval zijn.

Power Saving

Mensen die bijvoorbeeld marathon lopen werden door Apple aangeraden de Power Saving-modus aan te zetten. Anders hield het horloge het simpelweg niet vol. Niet handig als je alle details van je topprestatie wilt vastleggen. (Overigens heeft Apple wat dat betreft ook nog andere handige tips.)

Neem bijvoorbeeld de batterij van de Apple Watch SE: deze kan net aan een workout van zo’n vijf uur aan. En een gemiddelde marathonloper doet er zo’n zes uur over om een race te lopen. Iron Man-deelnemers hebben helemaal pech. Sommige competities duren zo’n twaalf uur. Waarschijnlijk houdt de Apple Watch Pro dat trouwens ook niet vol.

Apple Watch Pro dikker?

Technisch gezien is het vrijwel onmogelijk om een dunne behuizing een batterij te stoppen die twee keer de capaciteit heeft als de Series 7. Een eerste optie zou zijn om het horloge dikker te maken voor meer ruimte voor de batterij. We betwijfelen of Apple dat aandurft.

Dat zorgt ervoor dat het aannemelijk dat de Apple Watch Pro dus toch echt groter wordt. Hoeveel een sporter dan uit zijn horloge kan halen, gaan we bezien. We laten wel een collega een marathon lopen.

Kijk volgende week woensdag 7 september Apple’s ‘Far Out’-event waar de nieuwe Apple Watches en iPhone 14 wordt gepresenteerd.