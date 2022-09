Hoe je meer uit de batterij van de Apple Watch Series 8 haalt

Tijdens het Far Out-evenement maakten we niet alleen kennis met de iPhone 14. Apple deed namelijk ook drie nieuwe smartwatches uit de doeken: de Apple Watch Series 8, SE en Ultra.

Hoewel de Series 8 qua upgrade niet heel groot lijkt, heeft Apple wel een hele fijne functionaliteit toegevoegd. De iPhone beschikt er al jaren over en nu is de energiebesparingsmodus ook in te stellen op je smartwatch!

Apple Watch Series 8 met heerlijke iPhone-feature

De iPhone beschikt al jaren over een Low Power Mode, in het Nederland ook wel bekend als de energiebesparingsmodus. Via deze weg is het mogelijk om meer uit de accuduur van je smartphone te halen. Bepaalde functionaliteiten worden tegengehouden en het beeldscherm wordt gedimd. Alles om ervoor te zorgen dat je iPhone nog net even een beetje langer mee gaat.

Het grootste commentaar dat er de afgelopen jaren op de Apple Watch is geweest, dat is de accuduur. Vraag naar een energiebesparingsmodus voor de smartwatch was dan ook groot. Het heeft even geduurd, maar de nieuwe Apple Watch Series 8 beschikt eindelijk over die feature.

Via deze weg worden bijvoorbeeld functionaliteiten als het Always-on-beeldscherm uitgeschakeld om de batterij langer mee te laten gaan. Een handig toepassing die niet alleen voor de Apple Watch Series 8 beschikbaar is.

De energiebesparingsmodus is vanaf de Series 4 beschikbaar en kan binnengehaald worden door middel van een software-update.

De nieuwe Series 8, SE en Ultra

Hoewel de iPhone 14 de ster van de show was, pakte de Apple Watch ook flink de aandacht. Naast de Series 8 maakten we dus ook kennis met een goedkopere SE én de nieuwe Ultra. Die laatste is misschien wel de meest interessante ontwikkeling, gezien Apple een geheel nieuwe doelgroep aansnijdt.

De nieuwe smartwatch is ontzettend robuust, beschikt over een aangepast ontwerp en biedt handige functionaliteiten voor de fanatieke sporters. Van wandelaars tot hardlopers en duikers: de smartwatch moet iedere sporter kunnen bedienen.

Benieuwd wat onze eerste indruk is van de Apple Watch Ultra? Je leest het in het onderstaande artikel!