Nieuwe Apple Watch mogelijk nog goedkoper dan de huidige SE

Tijdens Far Out pakt Apple niet alleen uit op het gebied van de iPhone 14. De Apple Watch krijgt ook flink wat aandacht. Zo verwacht men drie verschillende modellen, waarvan er eentje wel heel aantrekkelijk wordt.

Naast de Series 8 en de Pro, zal er ook nog een derde Apple Watch verschijnen. Eentje die, volgens de New York Times, goedkoper wordt dan de huidige SE. Eentje voor de massa, dus!

Apple Watch goedkoper dan huidige SE

De markt voor smartwatches wordt gedomineerd door Apple, maar op een zeker punt laat het bedrijf steken vallen. Jongeren en ouders gaan doorgaans aan de haal met slimme horloges van andere merken. Reden: de lage prijs. Volgens de New York Times reden genoeg voor Apple om met een goedkopere Apple Watch te komen.

In de afgelopen drie jaar heeft Apple hard gewerkt om Family Setup uit de grond te stampen. Ouders kunnen op deze manier hun kinderen, en de apparaten die ze gebruiken, beter in de gaten houden. Als kers op de taart introduceert het Amerikaanse bedrijf deze week een nieuwe Apple Watch die perfect past bij deze functionaliteit. Goedkoper en ideaal voor kinderen, dus.

Hiermee pakt de Apple Watch dit jaar verschillende kanten van de markt mee. Met de Series 8 spreekt het zijn reguliere doelgroep aan, waar het zich met de Pro richt op de professionele sporters. Dikke concurrentie voor bedrijven als Garmin, dus.

De derde, en goedkopere, Apple Watch zou zich uitstekend kunnen meten met bedrijven als Fitbit en Samsung.

Far Out

Het is de week van Far Out en het begint inmiddels toch wel te kriebelen. Apple kondigt deze week, naast de nieuwe Apple Watch-modellen, ook de nieuwe iPhone 14-serie aan. De verwachting is dat we ook dit jaar weer vier verschillende smartphones kunnen verwachten.

Daar blijft het echter niet bij. Het Amerikaanse bedrijf is naar verluidt ook van plan de nieuwe AirPods Pro 2 aan te kondigen. Wil je daar meer over weten? Lees dan zeker even het onderstaande artikel!