Gebruik je Apple Watch als draadloze afstandsbediening voor je iPhone

Je Apple Watch is veel meer dan slechts een slim horloge waar je notificaties op ontvangt. Het apparaatje werkt namelijk haarfijn samen met de iPhone, waardoor je de smartwatch zelfs kunt gebruiken om de camera-app van je iPhone mee te bedienen.

Foto’s maken van jezelf op een afstandje is een peulenschil als je de Apple Watch gebruikt als draadloze afstandsbediening. WANT-redacteur Sabine vertelt je maar al te graag hoe je hiermee aan de slag kunt.

Apple Watch: op afstand foto’s schieten

Om foto’s te maken met je iPhone via je Apple Watch open je eerst de Camera Remote-app op je Watch. De camera van je iPhone opent daarna uit zichzelf. Zodra je de instellingen op de camera-app van je iPhone naar wens hebt ingesteld, kun je aan de slag!

Op het scherm van de Apple Watch zie je live wat je iPhone-camera in beeld heeft. Er is slechts een kleine vertraging aanwezig. Via de instellingen ernaast kun je onder andere instellen of er een timer van drie seconden gebruikt moet worden, of je de selfiecamera of de achterste camera’s van je iPhone wil gebruiken en of je wel of geen flits wil gebruiken.

Camera Remote-app

Door aan de Digital Crown te draaien kun je de iPhone-camera in- of uitzoomen. De kiekjes die je geschoten hebt, verschijnen direct in de Foto-app van je iPhone. Zodra je de Camera Remote-app op je Apple Watch sluit, wordt de camera-app op je iPhone ook afgesloten.

Via de grote witte knop onderin het scherm van je smartwatch kun je een foto schieten. Zodra je een foto hebt gemaakt, kun je deze direct bekijken op je Apple Watch. Als je er meerdere hebt gemaakt, kun je erdoorheen browsen. Ook hier kun je door middel van de Digital Crown in- en uitzoomen. Als je klaar bent, druk je op Sluit. Daarna kun je weer verder met het maken van foto’s op afstand!