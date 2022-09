Volgens Apple waren ze top of the bill, maar deze producten zijn nu weg

De techwereld verandert razendsnel. Wat gisteren een geweldige functie was, is vandaag niets meer waard. Ook bij Apple zijn er verschillende features langsgekomen die we helemaal vergeten zijn. Wij zetten ze op een rij.

Als we het over tech hebben, is Apple natuurlijk een van de grote spelers. Het bedrijf heeft verschillende functies en apparaten geïntroduceerd die daarna werden overgenomen door de rest van de markt. Toch zijn er ook een hoop in de vergetelheid geraakt.

De vergeten features van Apple

Maak je nu op voor een trip down memory lane. OMT-redacteur Jeroen Kraak neemt je mee door de wereld van vergeten Apple features, waarbij je na het lezen een dikke o ja zegt!

iPod

Laten we beginnen met het gadget dat iedereen wel heeft gehad: de iPod. De MP3-speler uit 2001 kwam er in verschillende soorten en maten. Steve Jobs noemde het een apparaat waar je 1.000 liedjes mee in je zak had. De eerste was natuurlijk vrij fors, maar in de loop der tijd werden ze steeds kleiner en dunner, zoals de Touch en de Nano.

Op het einde leken ze precies op een iPhone, maar dan zonder belfunctie. Dat laatste was meteen ook het einde van de iPod. Want waarom zou je een MP3 speler maken, terwijl je alles al kunt doen met je iPhone? Dan ga je natuurlijk niet nog een extra apparaat meenemen.

3D Touch

Ik ben fan van 3D, maar 3D Touch? Zelf gebruikte ik de functie op de iPhone amper. Het is zo’n typische functie die leuk is om even te gebruiken, maar daarna in de vergetelheid raakt. Als het eerste kwam deze beschikbaar op de iPhone 6S in 2015. Volgens Apple was dit een functie die het bedienen van de iPhone makkelijker maakte.

Door harder op een pictogram te drukken op het scherm kon je een menu openen. Tegenwoordig is het simpeler. Je houdt het pictogram wat langer ingedrukt en er komt vanzelf een nieuw scherm. Bij de Xr besloot Apple het weer te schrappen.

De headphone jack

Ai, dit is een feature die nog steeds veel mensen erg missen. Apple besloot met de komst van de iPhone 7 de koptelefoonaansluiting weg te halen. Oortjes moesten in het vervolg aangesloten worden via de lighting-aansluiting. Natuurlijk een ontzettend slimme truc van Apple, want iedereen die niet de oortjes van Apple wilde gebruiken moest een speciale adapter kopen.

Apple noemde de verandering goed en liet weten dat het nieuwe design beter was voor de gebruiker. Oordeel zelf maar of het dat is. Natuurlijk heeft het wel een groot voordeel. Het is nog makkelijker om het toestel waterdicht te maken.

Aperture

Ik kan me goed voorstellen dat je deze functie voor je Mac uit 2005 hebt gemist. Voor die computer was het een ideaal programma om je foto’s te sorteren op basis van gezichten, plaatsen en andere keywords. Natuurlijk kun je ze ook snel bewerken.

Eigenlijk is het een soort voorloper van wat je nu allemaal met je iPhone kunt doen. Apple gaf er uiteindelijk in 2014 de brui aan.

De i van Apple

We hebben natuurlijk nog steeds de iPhone, iPod en de iPad, maar langzaamaan lijkt de letter toch te verdwijnen bij de verschillende producten. Het was vrij verbazingwekkend dat de smartwatch van Apple geen iWatch heet, maar de Apple Watch.

Daarnaast zagen we ook andere apparaten voorbijkomen die geen i hebben zoals AirPods, HomePod en Apple TV. Toch zal Apple waarschijnlijk niet gaan tornen aan de iPhone aangezien het een echt begrip is. Ook bij de diensten doet het dat niet. Het is geen iFitness, iTV of iMusic.

iWeb

Over de i gesproken, wat te denken van iWeb? Het was het platform om makkelijk websites en blogs te creëren zonder het gebruik van ingewikkelde code. Alle tools waren makkelijk te gebruiken. Daarnaast was het ook heel simpel om bijvoorbeeld YouTube en Google Maps te embedden.

Uiteindelijk kwamen er verschillende irritante bugs en werden belangrijke functies niet ondersteund, waardoor Apple er in 2012 de stekker uit trok.

Intel en Apple

We gaan van i naar de I van Intel. Dit is een gebeurtenis van de afgelopen jaren. Voor de Macs gebruikte Apple altijd Intel-processoren, maar toch werd van het oude vertrouwde afgestapt. Apple besloot het diepe in te duiken en een eigen chip te bouwen voor de MacBooks en iMacs. Iets wat het natuurlijk al eerder deed bij de iPhone en iPad. En het blijkt een groot succes te zijn.

De nieuwere Macbooks zijn fantastisch snel. Er is toch nog een nadeel. Niet alle apps werken even goed samen met de processor van Apple. Toch wordt het elk jaar steeds beter en maken bedrijven zoals Adobe nu speciale versies voor de Apple M-chips.