Apple TV+: deze films en series komen naar de streamingdienst

Apple TV+ is inmiddels niet meer weg te denken uit het streaminglandschap. Ted Lasso, SEE, Severance en For All Mankind zijn allemaal series die je niet wil missen. Maar er komt ook genoeg nieuws. Dit kun je de aankomende maanden verwachten op de streamingdienst.

Apple TV+ had vroeger weinig aanbod, maar die tijden liggen gelukkig achter ons. Natuurlijk is het nog steeds niet zoveel als Netflix of Disney+, maar elke week komt er weer een nieuwe titel bij. Vaak een die kwalitatief ontzettend goed in elkaar zit en waar veel streamingdiensten wat van kunnen leren.

Nieuwe series en films op Apple TV+

Ook de aankomende weken zie je weer veel nieuws terug op Apple TV+.

Sidney – 23 september

Aan deze Apple TV+-documentaireserie werken veel grote namen mee. Oprah Winfrey is gestrikt als producer en onder andere Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford en Lenny Kravitz komen aan het woord over Sidney Portier. Een iconische acteur, filmmaker en activist die midden in Hollywood stond en de Civil Rights Movement.

The Greatest Beer Run Ever – 30 september

Wat is er nu beter dan een film kijken over bier? Nou ja, misschien zelf een biertje in de hand. Je kunt nu beide bij The Greatest Beer Run Ever. In deze film met Zac Efron en Russell Crowe zien we het waargebeurde verhaal van Donohue.

Hij verliet New York in 1976 om zijn vrienden een biertje te brengen. Dat is geen reis zonder gevaar, want zij vechten mee in de Vietnamoorlog. Hij ziet van dichtbij wat de oorlog betekent.

Shantaram – 14 oktober

Deze Apple TV+-serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Geregory David Roberts en is een echte hoopvol cinematisch liefdesverhaal (volgens Apple zelf). We volgen een episch en spannend avontuur van een man die uit is op wraak.

Hiervoor gaan we terug naar het Bombay van de jaren ’80. Lin probeert alle problemen te vermijden waarvoor hij vlucht en ontmoet een raadselachtige en integrerende vrouw. Hij moet kiezen tussen vrijheid en liefde.

Raymond en Ray – 21 oktober

Nee, deze film gaat niet over onze zeer gewaardeerde collega Raymon Mens, die voor jou de nieuwste MacBook uitpluist. Helaas zul je het in deze film alleen moeten doen met Ewan McGregor en Ethan Hawke. Zij spelen twee halfbroers die hun hele leven met hun verschrikkelijke vader hebben moeten leven.

Desondanks hebben ze een eigen gevoel voor humor en de begrafenis van hun vader geeft ze nieuwe kansen om zichzelf helemaal opnieuw uit te vinden. Woede pijn en liefde komt allemaal voorbij in deze Apple TV+-serie.

Acapulco (seizoen 2) – 21 oktober

Deze Spaans-Engelstalige komedieserie is terug voor een tweede seizoen op Apple TV+. Máximo Gallardo zijn droom komt uit als hij de baan van zijn leven krijgt aangeboden. Hij mag werken als cabana boy in een van de heetste resorts in Acapulco. Ga mee naar het Acapulco van de 1985.

Mythic Quest (seizoen 3) – herfst

Deze mythische serie is terug voor een derde seizoen op de streamingdienst. We zien een groep van game-ontwikkelaars die de taak hebben om prachtige werelden, helden en legendes te smeden. De grootste gevechten vinden echter niet plaats in de game, maar gewoon in het kantoor. De precieze releasedatum is nog niet bekend.