Apple TV+ haalt Breaking Bad en Better Call Saul-bedenker in huis

Vince Gilligan is zonder twijfel de favoriete regisseur van OMT-redacteur Mark Hofman. Dat de Breaking Bad en Better Call Saul-bedenker een contract tekent met Apple TV+ zorgt dus voor enthousiasme.

Hoewel het niet heel populair is, behoort Apple TV+ tot een van mijn favoriete streamingdiensten. Apple pakt het iets anders aan dan concurrenten en zet in op kwaliteit, wat me persoonlijk erg bevalt. Dat Vince Gilligan een serie gaat maken voor de dienst belooft wat mij betreft dus alleen maar heel veel goeds.

Breaking Bad en Better Call Saul-bedenker naar Apple TV+

Na het beëindigen van Better Call Saul kijken liefhebbers halsreikend uit naar het volgende project van Vince Gilligan. De man die overigens ook verantwoordelijk is geweest voor Breaking Bad. Wat dat volgende project precies is weten we nog niet, maar dat het op Apple TV+ verschijnt wel. Gilligan tekent een deal voor een serie-project van twee seizoenen lang.

Fans van Better Call Saul zullen de hoofdrolspeelster van zijn project overigens ook herkennen. Rhea Seehorn, bekend als Kim Wrexler uit de serie, werkt voor de tweede keer samen met de regisseur.

Vince Gilligan herenigt zichzelf overigens met Zack Van Amburg en Jamie Elricht. Beide Apple executives werkten eerder al samen met Gilligan in hun tijd bij Sony Pictures. Zo waren Elricht en Amburg de eerste twee mensen die het idee voor Breaking Bad wel zagen zitten en de serie groen licht gaven. Een samenwerking waar Gilligan zelf, tegenover Deadline, ook enthousiast over is:

“Ze hebben een geweldig team opgezet binnen Apple en waren mijn fantastische partners bij Sony Pictures Television. Ik ben zeer enthousiast over het feit dat ik weer met ze mag samenwerken.”

Net zo’n groot succes als Ted Lasso?

De grote vraag is natuurlijk wat het project van Vince Gilligan precies gaat betekenen voor Apple TV+. Zowel Breaking Bad als Better Call Saul worden gezien als één van de beste series ooit gemaakt. De kans is klein dat het nieuwe project in lijn ligt met de voorgaande titels, maar de kans op succes is groot.

