Waarom Apple TV+ meer succes boekt dan Netflix en Amazon Prime

Apple TV+ blijft maar groeien, terwijl diensten als Netflix en Disney+ moeite zat hebben met het vinden van nieuwe abonnees. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt je waarom.

Apple TV+ mag bijna drie kaarsjes uitblazen. De streamingdienst van de iPhone-maker werd op 1 november 2019 gelanceerd en is hard gegroeid. Deze groei gaat maar door. Iets waar de concurrentie zoals Netflix en Amazon Prime Video het moeilijk zat mee heeft.

Apple TV+ doet wat Netflix en Amazon nalaten

JustWatch heeft onderzoek gedaan naar de verschillende streamingdiensten en hun groei de afgelopen twee jaar. Het mag geen geheim zijn dat Netflix nog steeds de grootste in de wereld is, gevolgd door Amazon Prime Video. De twee bedrijven zijn echter gezakt in marktaandeel en hebben respectievelijk nu nog 27,3 en 24,3 procent van de markt. Disney kent de laatste twee jaren een groei in marktaandeel, maar sinds juni daalt deze weer. Het staat nu op 18,2 procent.

Hoe anders is het bij Apple TV+. De streamingdienst blijft maar groeien. Het zijn vergeleken met Disney+ kleine stappen, maar goed, het is groei. De dienst zit nu op 6,2 procent.

Knappe prestatie

Dat Apple TV+ blijft groeien, is knap vanwege verschillende redenen. De streamingdienst begon natuurlijk met enorme promotieacties. Zo konden gebruikers die een nieuwe Apple-product kochten zoals een iPhone een jaar gratis gebruiken maken van de dienst. Een periode die daarna ook nog eens werd verlengd. Je zou zeggen dat na die periode mensen massaal opzeggen, maar dat is dus niet het geval. Sterker nog, er komen steeds meer mensen bij.

Daarnaast is het ook knap vanwege een andere reden. Waar andere streamingdiensten zoals Disney+, HBO Max en Amazon een enorme bibliotheek hebben met oude series en films, heeft Apple TV+ dat niet. Alle titels op het platform zijn speciaal voor de streamingdienst gemaakt. Je ziet op de streamingdienst dus alleen films en series die je ergens anders nog nooit hebt gezien.

Kwaliteit boven kwantiteit

Die series en films zijn juist het grote geheim van Apple TV+. De titels moeten namelijk voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van Apple. Het bedrijf is dan ook streng met wat er op de streamingdienst verschijnt. Het gevolg is dat bijna alle series en films op Apple TV+ goede beoordelingen krijgen bij zowel recensenten als het grote publiek.

Bovendien gaat Apple TV+ maar door met het maken van nieuwe series en films. Elke week komt er minimaal een nieuwe bij. Een tempo dat bij Disney+ op dit moment wat lager ligt. Netflix heeft natuurlijk veel meer titels, maar vaak zat zit er ook ontzettend veel troep tussen. Je zou dus kunnen zeggen dat Apple TV+ met de meeste nieuwe toppers komt in een maand.

Prijzen en prijzen

Die kwaliteit heeft dan ook prijzen opgeleverd waar andere streamingdiensten van dromen. Zo won het een recordaantal Emmy’s voor een streamingdienst die net bestaat. Vooral Ted Lasso is flink in de prijzen gevallen en kan je met recht de beste komedie van de laatste jaren noemen.

Daarnaast is Apple TV+ ook de eerste streamingdienst ooit die met een eigen original een Oscar heeft gewonnen voor beste film. CODA ging er met de prijs vandoor.

Wat ook heel fijn is aan Apple TV+, is de prijs. De dienst kost maar 4,49 euro per maand en is daarmee flink goedkoper dan Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Voor Netflix en HBO Max moet je tevens meer betalen als je betere beeldkwaliteit wil. Bij Apple TV+ is dat niet het geval. Het is dus qua prijs/kwaliteit een prima deal.