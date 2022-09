Terug naar de jaren 60: de magie achter ‘The Greatest Beer Run’

Aanstaande vrijdag dropt Apple TV+, misschien wel, zijn beste film van 2022. The Greatest Beer Run is een bizar waargebeurd verhaal over een Amerikaanse jongen die zijn vrienden opzoekt tijdens de Vietnamoorlog.

Om het verhaal zo echt mogelijk te laten lijken moest Apple terug naar de jaren 60. Een pittig klusje dat (met de nodige pijn en moeite) klaarblijkelijk gelukt is. Maar hoe kreeg het bedrijf dit voor elkaar?

Apple terug naar de jaren 60

Zestig jaar terug in de tijd gaan is niet iets dat je zomaar doet. Daar zijn de makers van The Greatest Beer Run, de film die vanaf vrijdag op Apple TV+ te zien is, wel achter gekomen. Op Twitter deelt het account van de streamingdienst een uniek kijkje achter de schermen. Via deze weg komen we er bijvoorbeeld achter dat Tim Galvin veel gesprekken voerde met Vietnamese consultants om de uitstraling zo authentiek mogelijk te maken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Unlike other movies set during the Vietnam War, depicting the country as impoverished was not the standard.

"I brought [Tim Galvin: PD] in for this, and he worked hand in hand with the Vietnamese consultants to make sure that it was accurate." pic.twitter.com/qZqSJxbjHM — Apple TV+ (@AppleTVPlus) September 28, 2022

Dat komt bijvoorbeeld ook terug in de kleding die gedragen wordt tijdens de film. Er werd niet alleen gigantisch veel onderzoek gedaan naar de kleding van de Amerikanen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

To truly get an authentic look and feel for the era, director Peter Farrelly brought in a number of consultants.

"I couldn’t have done it without Twi and without Bao, and without all of the other Vietnamese consultants that we pulled in on the movie." pic.twitter.com/RhNUIKY3AK — Apple TV+ (@AppleTVPlus) September 28, 2022

Saigon, waar het verhaal zich afspeelt, was in de jaren 60 bijvoorbeeld hét Parijs van Azië en dus de modehoofdstad van Vietnam. Hiervoor moest Apple in samenwerking met regisseur Peter Farrelly er voor zorgen dat de kleding die men droeg in die tijd perfect nagemaakt werd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Making sure the Vietnamese were properly represented was a key component to the vision of this film.

"Saigon was the Paris of the far east, and they’re very stylish. There was a lot of fashion. There was a lot of elegance in the way the people dressed." pic.twitter.com/ez3eFUXH9n — Apple TV+ (@AppleTVPlus) September 28, 2022

Hoofdrolspeler Zac Efron was vooral verbaasd over de bar in The Caravelle Hotel die niet van echt te onderscheiden was:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Even actors such as @ZacEfron and @russellcrowe could not tell that the set was made of fake buildings.

"The Caravelle Hotel in Saigon, that’s where all the war correspondents hung out. What you will see in the movie, and the way that bar looked, is identical." pic.twitter.com/f2cngVkf7h — Apple TV+ (@AppleTVPlus) September 28, 2022

Het mag duidelijk zijn: het team achter The Greatest Beer Run heeft ongelofelijk veel onderzoek gedaan om de uitstraling en het gevoel van de jaren 60 perfect na te maken. Of dat ook echt gelukt is zien we aanstaande vrijdag.

The Greatest Beer Run

Vrijdag 30 september is namelijk de dag dat The Greatest Beer Run op Apple TV+ te zien is.

De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. In dit avontuur volgen we John ‘Chickie’ Donuhue. In 1967 verlaat hij New York voor Vietnam om zijn jeugdvrienden op te sporen en ze een biertje te brengen. Zij vechten mee in de Vietnamoorlog. Daar komt hij midden in terecht en dat opent zijn ogen. Het was een iets minder goed idee dan hij in eerste instantie dacht.

