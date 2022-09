Hoe Apple met een slimme handschoen typen op een iPad kan verbeteren

Soms zoeken bedrijven als Apple naar oplossingen voor problemen die waarschijnlijk niet echt bestaan. Neem bijvoorbeeld typen op het scherm van een iPad of iPhone. Dat is iets waar we lang en breed aan gewend zijn. Maar nu wil het bedrijf uit Cupertino die ervaring aanpakken. Tenminste, als we een recent verschenen patent mogen geloven.

We plaatsen de kanttekening wel vaker: wanneer er een patent in beeld verschijnt, dan betekent dat niet dat we daadwerkelijk een product kunnen verwachten. Desondanks is zo’n patent wel je aandacht waard. Want het laat vaak zien waar bedrijven aan denken of stiekem achter de schermen mee bezig zijn.

Speciale Apple-handschoenen voor je iPad

Een idee waar Apple nu mee bezig is, is het verbeteren van de typ-ervaring op een touchscreen, zoals op een iPad. Het is de bedoeling dat de handschoen druk uitoefent op de vingers van de drager, waardoor het lijkt alsof je op een fysiek toetsenbord typt. Iets dat een plat touchscreen gewoon niet kan simuleren.

Het nabootsen van het gevoel gebeurt door de vorm van je vinger constant aan te passen. De speciale handschoen oefent druk uit op je vingertoppen, waardoor ze een beetje vervormen. De druk is niet heel hoog, maar hoog genoeg om urenlang prettig te kunnen typen, als we de iPhone-maker mogen geloven.

Alleen wanneer het scherm in de buurt is

Vanzelfsprekend is het zo dat de handschoen alleen druk uitoefent op je vingertoppen wanneer je heel dicht in de buurt van het scherm bent. Apple claimt zelfs in het patent dat de handschoen het idee van terugduwen kan simuleren. Dat moet fijn zijn voor de mensen die de voorkeur geven aan mechanische toetsenborden.

De grote vraag is nu: zit iemand hier op te wachten? Of probeert Apple een probleem op te lossen dat er in feite niet is, met het idee je opnieuw iets te kunnen verkopen dat je niet nodig hebt? Die vragen zijn alleen relevant wanneer dit patent tot een echt product leidt; en voorlopig lijkt het daar echter niet op.

