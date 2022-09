Niet Meta, maar Apple maakt een einde aan Instagram zonder reclame

Sommige dingen zijn te mooi om waar te zijn. In de App Store verscheen een variant van Instagram waarin advertenties en ongewenste content niet welkom waren. Prachtig, maar helaas is die app inmiddels alweer uit de App Store verdwenen. Opvallend: niet Meta, maar Apple heeft de beslissing genomen.

De app in kwestie, met de toepasselijke naam OG App, had reeds meer dan tienduizend downloads op zijn naam staan. Hiermee steeg het Instagram-alternatief al snel naar de vijftig populairste iOS-titels in de App Store. Het succes was echter van korte duur, want Apple slingerde de applicatie onlangs uit zijn downloadwinkel.

‘Apple treedt met Instagram in voetsporen Meta’

Dat valt bij de ontwikkelaar rauw op het dak. Op Twitter laat één van de personen achter de app haarfijn weten wat diens gedachten hierover zijn. “Apple wil dat je denkt dat het bedrijf privacy hoog in het vaandel heeft staan”, staat in één van de tweets in deze thread op het platform. “Maar dat is niet zo”, zo luidt de boodschap.



“Apple gaat liever zonder ruggengraat mee met de grillen van Facebook en heeft dus niet het beste met je voor.” In die statements zitten wel behoorlijke aannames. Want op moment van schrijven weten we niet of Meta (het moederbedrijf van Instagram) bij Apple een verzoek indiende voor de verwijdering.

Voldoet aan alle App Store-richtlijnen

Verder is het wel opvallend dat Meta de OG App-accounts op Facebook en Instagram verbannen heeft. De maker van OG App laat tevens weten dat de applicatie voldoet aan alle richtlijnen van de App Store en dat er dus geen reden is voor de verwijdering. Je kunt de app nog wel op Android downloaden via de Google Play Store.

Zoals gezegd is de OG App dus een reclamevrije versie van Instagram. Gebruikers worden niet lastig gevallen door advertenties en contentsuggesties en kunnen dus lekker browsen zonder gedoe. Het zou kunnen zijn dat de makers richtlijnen van Instagram overtreden, maar vooralsnog lijkt daar geen sprake van te zijn.

