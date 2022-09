5 jaar: iPhone-presentaties: waar komt Apple mee op de proppen?

Het is bijna zover: woensdag zien we de lancering van de iPhone 14. Hoewel de telefoon het belangrijkste is tijdens de Apple-presentatie, komen er ook vaak andere producten voorbij. OMT-redacteur Jeroen Kraak zet ze op een rij waardoor je wellicht een idee krijgt wat je dit jaar kunt verwachten.

Het is een van de grootste happenings van het jaar voor de echte techliefhebber: de iPhone-presentatie. Niet alleen zit de show altijd perfect in elkaar, het geeft ons een perfect beeld wat we van het nieuwe vlaggenschip van Apple kunnen verwachten. Het is eigenlijk een soort voorpret tot het moment dat je de telefoon in je handen hebt.

De Apple iPhone-presentaties van de laatste 5 jaar

Toch is het niet altijd alleen de iPhone die voorbijkomt in de keynote van Apple. Ook komen er vaak zat andere producten en diensten voorbij. We herinneren ons natuurlijk de lancering van de AirPods in 2016 tijdens het iPhone 7-evenement. Toch zijn er meer gadgets aan de beurt geweest. Jeroen zet de laatste 5 jaar op een rijtje.

2017: Let’s meet at our place

Tijdens de Apple keynote was het meest bijzondere de telefoons, naast de introductie van het nieuwe hoofdkantoor in Cupertino. Naast de iPhone 8 en 8 Plus kwam Apple ook met de iPhone X. Twee heel verschillende modellen, dus. Daarnaast zagen we natuurlijk ook de Apple Watch Series 3 voorbijkomen. Iets wat inmiddels ook vaste prik is bij de najaarspresentatie.

Iets wat niet zo vaak voorkomt, is de presentatie van een nieuwe Apple TV. Deze presentatie was het de beurt aan de Apple TV 4K. Als bonus was er ook de introductie van de Animoji.

2018: Gather round

Laten we eerlijk zijn, de keynote van 2018 is er eentje die niet ons geheugen is blijven hangen. Dat komt vooral omdat er werd voortborduurt op het event van 2017. Natuurlijk was er weer een nieuwe iPhone en nieuwe Apple Watch.

Er was wel een presentatie van The Elder Scrolls Blades op de iPhone Xs. Een spin-off van de beroemde gameserie waar we daarna nooit meer van gehoord hebben. Ook was er ruimte voor AR-game Galaga, iets wat eveneens een stille dood is gestorven.

2019: By innovation only

Zo saai als 2018 was, zo leuk was 2019. De Apple keynote zat vol met nieuws. Voor het eerst was er de Pro-versie van de iPhone, compleet met drie camera’s. Zoals gebruikelijk kwam daarna Apple Watch. Ook kondigde het bedrijf de zevende-generatie van de iPad aan. Dit keer met een 10.2-inch Retina display.

Echt bijzonder werd het erna. Apple gebruikte de keynote voor het eerst om wat meer te laten zien van de diensten die het aanbiedt. De eerste trailer van SEE werd door Tim Cook geshowd. Een van de eerste series van Apple TV+, die nu toe is aan het derde en laatste seizoen. Ann Thai introduceerde voor het eerst Apple Arcade. De gamedienst van de iPhone-maker waarbij je voor een vast bedrag per maand onbeperkt kunt spelen.

2020: Time flies

iPhone: check (inclusief voor het eerst een mini), Apple Watch: check. Die twee kwamen natuurlijk langs. Toch kreeg de smartwatch een bijzonder broertje. Voor het eerst kwam er een Apple Watch SE. Eigenlijk een iets opgepimpte versie van de Watch Series 3. Een betaalbare versie voor iedereen die niet alle nieuwe functies nodig heeft.

Net zoals het jaar ervoor kwam Apple ook met nieuwe iPads. In dit geval een goedkopere normale versie met de A12-chip en een nieuwe iPad Air in verschillende pastelkleuren.

Ook kondigde het bedrijf een flink aantal nieuwe abonnementen aan. Zo was er de introductie van Apple Fitness+. Een abonnementsdienst die trainingen en workouts-digitaal aanbiedt en ideaal samenwerkt met de Apple Watch. Helaas hebben wij in Nederland 2 jaar na dato er nog steeds helemaal niks aan, aangezien de dienst hier niet beschikbaar is.

Dat is anders met Apple One, een overkoepelend abonnement voor verschillende diensten. Als je Arcade, Music en iCloud gebruikt, ben je met dit lidmaatschap flink goedkoper uit.

2021: California Streaming

Stiekem hadden we in 2021 op meer gehoopt dan dat we te zien kregen. De nieuwe AirPods 3 kwam helaas net wat later en telde dus niet mee. Wel was er ruimte voor een nieuwe iPad mini en de gewone iPad. Natuurlijk waren zoals altijd ook de Apple Watch en de iPhone present.

En wat doet Apple nu?

Zoals je ziet is het dus vrij lastig om te voorspellen wat we precies kunnen verwachten. De iPhone 14 en de Apple Watch Series 8 zullen sowieso langskomen. De grote bonussen zijn de grote vraag. Laten we hopen op net zulke verrassingen als 2019.

Wat er allemaal echt wordt aangekondigd zien we aankomende woensdag. Dan houdt Apple de presentatie met de naam Far out. Waar de naam van het evenement op slaat moeten we dus nog achterkomen.