Apple introduceert de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max: dit zijn de verschillen

Apple heeft zojuist de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max gepresenteerd. Het zijn de twee vlaggenschepen van de techgigant, maar naast veel overeenkomsten zijn er wel degelijk verschillen tussen de twee nieuwe high-end smartphones.

Al maanden gonsde het van de geruchten, maar nu zien de twee topmodellen in de iPhone 14-reeks van Apple toch eindelijk het levenslicht. Natuurlijk zijn ze een upgrade van de iPhone 13 Pro en Pro Max van vorig jaar, maar hoe verschillen ze dit jaar van elkaar?

iPhone 14 Pro Max groter dan de Pro

Dankzij het grotere formaat heeft de iPhone Pro Max ook een grotere batterij en dus een langere batterijduur dan de Pro net als de iPhone 13 Pro en Pro Max. Maar sowieso hebben beide telefoons onmogelijk goede camera’s.

Er zijn ook overeenkomsten

Er zijn een aantal verschillen maar tevens dus ook overeenkomsten. De iPhone 14 Pro en Pro Max zijn beide in vier mooie kleuren verkrijgbaar: zilver, goud, donker paars en zwart.

Qua specs zijn de twee schermen vergelijkbaar (hoewel die van de Pro Max dus groter is). Beiden hebben een display dat feller is dan de schermen van iPhone 13 Pro en Pro Max. De nieuwe schermen zijn tot 1600 nits en maximaal 2000 nits in de zon of fel licht. Apple heeft wederom OLED-technologie gebruikt waardoor zwart écht zwart is, wat bijzonder prettig is als je een film kijkt, gamet, of zelfs leest op je telefoon.

Voor het eerst 1Hz refresh rate

Vorig jaar introduceerde Apple ProMotion refresh rates. Hierdoor was de verversing van het scherm variabel, van 10Hz tot 120Hz. Dat betekende dat het scherm alleen zo snel was wanneer nodig (ook goed voor je batterij). Nu heeft Apple dat verbreed van 1Hz tot 120Hz en dat heeft alles te maken met het nieuwe always on-scherm. Want wie heeft die snelheid nodig om slechts even de tijd of widgets te checken op het lock screen?

Onder de motorkap

Daarnaast draaien beide de iPhone 14 Pro en Pro Max op de A16 Bionic-chip. Deze heeft een een krachtige 6-Core CPU (2 high performance cores en 4 high efficiency cores), sneller dus dan de iPhone 14 en iPhone 14 Plus die de A15-chip gebruiken.

Dit jaar krijgen de iPhone 14 Pro en Pro Max wederom 6GB aan RAM, maar is sneller dan de modellen van vorig jaar. De iPhone 14 Pro en Pro Max krijgen LPDDR5 in plaats van LPDDR4X van de 13 Pro en Pro Max. De grootste voordelen van LPDDR5 is dat het sneller omgaat met kunstmatige intelligentie, ‘machine learning’, gamen met weinig latency en 5G ‘cloud computing’.

Nieuwe notches en camera’s op de iPhone Pro en Pro Max

De TrueDepth-camera’s op de voorkant hebben nu een kleinere notch gekregen. In eerste instantie ging het gerucht dat het om twee losse notches zou gaan, maar dat is niet het geval. Deze bestaat nu (soort van) uit één gedeelte.

Wat betreft de camera’s op de achterkant van de iPhone 14 Pro en Pro Max zijn deze zowel hardware als softwarematig geüpdatet in vergelijking met de iPhone 13 Pro en Pro Max (Plus). De grootste verandering is de standaard ‘wide’-sensor. Deze maakt een enorm sprong van 12 megapixels naar 48 megapixels met een f/1,78 diafragma en 2,44 um pixels. Uitblinkers dus zoals voorgaande modellen die inmiddels zelfs door filmmakers worden gebruikt.

Prijs en beschikbaarheid

iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn te reserveren voor 1329 euro en respectievelijk 1479 euro vanaf 9 september en verkrijgbaar vanaf 16 september. Wil je de iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max kopen, dan kan dat bij Apple.

Lees binnenkort onze hands-on ervaringen van de 14 Pro en Pro Max en reviews en/of kijk hier eerst de ‘Far Out’-presentatie nog een keer terug.