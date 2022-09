Het Korreltje Zout: wat is Apple nog meer van plan in 2022?

Afgelopen week stond volledig in het teken van Far Out. Tijdens het evenement maakten we kennis met de iPhone 14-serie, Apple Watch line-up en de AirPods Pro 2. Geen tijd voor geruchten dus, maar keiharde feiten. Of toch niet helemaal?

In Het Korreltje Zout zetten we doorgaans de belangrijkste geruchten van de afgelopen week op een rij. In deze speciale editie graven we iets dieper en kijken we naar wat Apple voor de rest van het jaar nog meer op de planning heeft staan.

Apple gaat los met de iPad

Na het september-evenement verwacht men dat Apple binnen een maand nog een keer de aandacht pakt. In oktober kondigt het bedrijf naar verluidt een paar nieuwe iPad-modellen aan. De grootste hint is het uitstellen van iPadOS 16: het besturingssysteem van de tablets.

De verwachting is dat Apple dit jaar het standaardmodel iPad in een compleet nieuw jasje steekt. Het Amerikaanse bedrijf voorziet het van een zelfde model als de Air, mini en Pro-modellen hebben. Platte randen met Apple Pencil 2-ondersteuning en Touch ID op een nieuwe plek, dus.

Naast het instapmodel pakt Apple mogelijk ook de iPad Pro aan. De verwachting is dat het bedrijf aan de haal gaat met de M2-chip, MagSafe én een mini-LED beeldscherm.

Nieuwe Mac-producten

Naast de iPad-modellen is het later dit jaar ook het moment om nieuwe Mac-producten aan te kondigden. Althans, dat zijn de verwachtingen.

Het Amerikaanse bedrijf komt naar verluidt met een nieuwe MacBook Pro. Het gaat om een nieuwe versies van de 14-inch en 16-inch modellen van vorig jaar. Uiteraard met de nieuwe M2-chips. Of het om de M2 Pro en M2 Max gaat is overigens nog wel de vraag.

Men verwacht ook de komst van de Mac Pro, maar dan wel met een M1-chip. Dat is niet het geval voor de Mac mini. Dit model moet namelijk wel voorzien worden van de volgende generatie Apple Silicon.

Officiële bevestiging blijft uit, dus neem het nieuws met een korreltje zout (vandaar de naam). Al is de kans vrij groot dat Apple de bovenstaande producten in oktober met de wereld deelt. Zou toch wat zijn, he?