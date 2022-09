Sinds deze week zijn consumenten in de mogelijkheid om iOS 16 te installeren. Door de software verschijnen er allerlei nieuwe functionaliteiten en verbeteringen op je huidige smartphone. Koop jij echter een Apple iPhone 14 en moet je nog even geduld hebben? Hou dan rekening met een bijzonder geval.

Apple verscheept de nieuwe toestellen namelijk met een excentrieke versie van iOS 16. Krijg jij deze week een iPhone 14, dan moet je de boel eerst nog even updaten voor je echt los kunt gaan.

Na maanden van testen was het maandag eindelijk zover: de volledige uitrol van iOS 16. Apple stelde het besturingssysteem, een week nadat ontwikkelaars met de Release Candidate aan de slag konden, beschikbaar voor alle consumenten. Het bedrijf kreeg het echter niet voor elkaar om alle nieuwe iPhone 14 en 14 Pro-modellen ook te voorzien van de laatste software.

Volgens AppleSWUpdates, een vrij bekend account op Twitter, beschikken de toestellen nog niet over een final build. De smartphones uit de iPhone 14-serie krijgen dus een zogeheten Day One-update, waardoor de meest recente versie gelijk te gebruiken is.

The new iPhones ship with an earlier version of iOS 16, so you’ll get a day one update to the final release build (20A362), which will show up with the following as release notes: pic.twitter.com/UnryNYzCXw

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 13, 2022