Komt Apple nog met een speciaal abonnement voor de iPhone 14?

Vorige week presenteerde Apple de iPhone 14-serie. Menig liefhebber van het bedrijf kijkt ontzettend uit naar de nieuwe modellen. Maar wat nou als je eigenlijk niet het geld hebt om zo’n smartphone aan te schaffen? Dan kan de fabrikant je wellicht een handje helpen, als we de nieuwste geruchten mogen geloven.

Want via de Power On-nieuwsbrief van Bloomberg-journalist Mark Gurman komt naar buiten dat Apple mogelijk werkt aan een speciaal abonnement. Dit abonnement had eigenlijk via hetzelfde evenement van vorige week aangekondigd moeten worden. Maar zoals we allemaal weten is dat er dus niet van gekomen.

Apple-abonnement voor iPhone 14?

Maar nu schrijft Gurman dat de iPhone-maker het abonnement, waarmee je een iPhone 14 aanschaft op afbetaling, actief test. Hij voegt daaraan toe dat je zo’n abonnement, mogelijk later dit jaar nog, afneemt via Apple One. In dezelfde nieuwsbrief doet de journalist een boekje open over wat er verder nog komt in 2022.

De eerste geruchten over dit abonnement verschenen in maart van dit jaar. Destijds liet Gurman al weten dat de optie aangekondigd zou worden tijdens het iPhone-evenement, dat vorige week dus plaatsvond. Naast de One-dienst noemt Gurman ook Apple Care; waarschijnlijk kun je dus ook meteen een verzekering afsluiten.

Anders dan een simpel betaalplan

Verder voegt Gurman eraan toe dat je als consument niet te maken krijgt met een simpel betaalplan. “Het is niet zo dat je een apparaat afneemt en de kosten deelt door een looptijd van twaalf of 24 maanden.” Wat krijgen we dan wel? Dat valt nog te bezien, maar mogelijk betaal je een vast, nog niet bepaald bedrag per maand op basis van het apparaat dat je kiest.

Binnen dat abonnement zit waarschijnlijk ook de optie om meteen voor een upgrade te kiezen wanneer die beschikbaar is. Komt de iPhone 15 uit, dan kun je dus meteen overstappen. Je betaalt dan eerder voor het recht op een iPhone in het algemeen, dan dat je daadwerkelijk een specifiek model afbetaalt in delen.

