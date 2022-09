Apple Must-Watch: Cook, Jobs en Ive in gesprek tijdens Code 2022

Een tijdje geleden werd bekend dat Kara Swisher, één van de meest gerenommeerde technologie-journalisten, afscheid neemt van de Code-conferentie. Iets dat ze in stijl doet door samen met Tim Cook, Jony Ive en Laurene Powell-Jobs te praten over de man met wie ze haar eerste interview ooit had: Apple-oprichter Steve Jobs.

De conferentie is inmiddels achter de rug en het interview is nu in zijn volledigheid terug te kijken. Voor iedereen die Steve Jobs of Apple hoog heeft zitten een keiharde Must-Watch.

Cook, Jobs en Ive in gesprek tijdens Code 2022

Op woensdag 7 september 2022, de dag van de iPhone 14-lancering, organiseerde Vox Media een bijzonder panel tijdens Code 2022. Tim Cook, Jony Ive en Laura Powell-Jobs spraken samen met Kara Swisher over Steve Jobs. Swisher stopt na bijna twintig jaar met het presenteren van de conferentie, waar ze haar eerste interview had met niemand minder dan de Apple-oprichter.

Het volledige gesprek tussen haar, Tim Cook, Jony Ive en Laura Powell-Jobs is nu online terug te zien. Een echte Must-Watch voor iedereen die Apple, en de drie gasten, hoog heeft zitten. Persoonlijk heb ik me erg kunnen vermaken met het zeventig minuut-durende interview.

Steve Jobs Archive

Het was overigens niet alleen een mooi moment om te praten over Steve Jobs. Tim Cook, Jony Ive en Laura Powell-Jobs maakten van de gelegenheid gebruik om de Steve Jobs Archive aan te kondigen. Het gaat om een digitaal platform waarin bekende quotes en brieven van de Apple-oprichter in te zien zijn. Een plek voor mensen om inspiratie te halen uit datgeen wat hem dagelijks wist te drijven.

“Uit respect voor het verleden en het enthousiasme voor de toekomst. De Steve Jobs Archive biedt mensen de middelen en kansen om hun eigen bijdrage te leveren. We bouwen verschillende programma’s, verzamelingen en samenwerking die de waarden van Steve representeren en zijn gevoel voor vooruitdenken voordragen.”

Voor meer informatie check je de website van de Steve Jobs Archive.