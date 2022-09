Apple haalt Hyundai Vice President in huis voor… autonomiesensoren?

Er komt elke keer wat nieuws over de Apple Car naar boven. Dit keer kaapt de iPhone-maker een kopstuk van autobouwer Hyundai weg. Deze man gaat zich nu bezighouden met het autonoom rijden bij Apple.

De Apple Car is een van de meest mysterieuze projecten van Apple. Iedereen weet dat het bedrijf uit Cupertino al jaren met het project bezig is, maar het is nog steeds de vraag in welke vorm. Terwijl sommigen denken dat Apple met een gehele auto komt, denken anderen dat het alleen om een uitgebreid besturingsprogramma gaat. Welke van de twee het ook moge zijn, het zal in ieder geval de tech- en autowereld flink doen opschudden.

Een nieuw gezicht bij de Apple Car

Regelmatig duiken er berichten op over de Apple Car: van mogelijke samenwerkingen met autobouwers, tot berichten over over specs. Ook zijn er regelmatig personeelswisselingen en dit keer is het weer zover. De iPhone-maker haalt een belangrijk kopstuk weg bij Hyundai, meldt Bloomberg’s Mark Gurman.

Apple heeft Gregory Baratoff aangetrokken en dat lijkt het niet bedrijf niet zomaar gedaan te hebben. Baratoff was bij de Koreaanse autobouwer vicepresident bij MOBIS. Een sub-bedrijf dat onderdelen maakt voor Kia en Genesis Motors, naast Hyundai zelf natuurlijk.

Zelfrijdende auto’s

Baratoff gaf leiding aan een afdeling die sensoren maakt voor autonoom rijden. Ideale kennis voor de Apple Car dus. Of het nou wel een auto of gewoon software wordt voor voertuigen, zelfrijdend is daar vermoedelijk wel een belangrijk onderdeel van.

Naast Hyundai werkte Baratoff in het verleden voor het Duitse Continental. Waarschijnlijk ken je dat bedrijf van de banden, maar het maakt ook nog andere auto-onderdelen zoals rem- en stabiliteitssystemen.

Italiaanse invloeden

Zoals gezegd verandert het personeelsbestand rond de Apple Car regelmatig. Zo haalde het bedrijf in juli nog een oud-medewerker van Lamborghini binnen. Luigi Taraborrelli was bij de Italaanse sportwagenfabrikant verantwoordelijk voor de chassis- en voertuigdynamiek.

Over het project rondom de Apple Car houdt het bedrijf uit Cupertino de kaken stijf op elkaar. De grote vraag is dus vooral wanneer we een keer wat van Apple zelf horen.