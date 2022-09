Russische social media-gigant Vkontakte verdwijnt uit de App Store

Het grootste social mediaplatform van Rusland, VKontakte, verdwijnt uit de Apple App Store. Het Amerikaanse bedrijf geeft zelf geen reden voor de verwijdering, maar daar kunnen we op dit moment wel degelijk iets voor bedenken.

Naast het feit dat VKontakte verdwijnt zijn er nog een aantal andere applicaties van de ontwikkelaar die niet meer uit de downloadwinkel te halen zijn.

Apple verwijdert VKontakte uit de App Store

Apple laat er zelf nog niets over weten, maar de ontwikkelaar achter VKontakte kwam eerder deze week met een statement. De Amerikaanse techsite The Verge ontdekte dit statement. Vandaag publiceert de website er een verhaal over.

Volgens VK, het bedrijf in kwestie, is VKontakte niet de enige applicatie die niet meer verkrijgbaar is in de App Store. Naast het grootste social mediaplatform van Rusland zijn ook apps als Mail.ru, VK Music en Youla niet meer beschikbaar.

De applicaties zijn nog wel te gebruiken op toestellen waar ze al op geïnstalleerd staan. Het enige wat consumenten kunnen merken zijn problemen met betalingen en meldingen.

Meer sancties tegen Rusland

In februari dit jaar opende Apple nog zijn eerste kantoor in Rusland, maar na de invasie van Oekraïne is er veel veranderd. Het bedrijf uit Cupertino heeft bijvoorbeeld de verkoop van zijn producten in het land gestopt. Deze beslissing werd in maart dit jaar genomen en is in september nog altijd van kracht.

Hoewel VKontakte nog steeds te gebruiken is via de browser, zal het platform wel degelijk een klap krijgen van de beslissing van Apple. Russen met een iPhone in huis kunnen het platform, dat behoort tot de vijf meest bezochte websites van het land, niet meer makkelijk bereiken.

Naast het grote platform heeft Apple eerder dit jaar ook al verschillende andere Russische applicaties geblokkeerd. Samen met de Google Play Store worden bijvoorbeeld de apps van banken tegengehouden door de winkels.