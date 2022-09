Waarom Apple de Europese App Store prijzen omhoog gooit

Apple kondigt via zijn ontwikkelaarsportaal aan dat de prijzen in de Europese App Store omhoog gaan (en datzelfde geldt voor een handjevol andere landen). De veranderingen gaan in per 5 oktober 2022. Maar waarom besloot het bedrijf uit Cupertino dit precies te doen? Daar is een verklaring voor.

En die verklaring is heel simpel: geld. Het draait immers altijd om geld. En geld is momenteel minder waard in Europa door de aanhoudende en nog altijd torenhoge inflatiecijfers. De prijsstijgingen gelden daarom voornamelijk voor de landen waarin consumenten met de euro betalen, waaronder dus Nederland en België.

Apple verhoogt App Store-prijzen

Maar ook landen als Japan, Pakistan en Zuid-Korea moeten eraan geloven. Daar waar je eerder 99 cent betaalde voor een product in de digitale winkel, dien je nu 1,19 euro te betalen. Iets dat voorheen 9,99 euro kostte, kost straks 11,99 euro. Dat is een prijsstijging van pakweg twintig procent (die hoger uitvalt dan de inflatie).

Er is nog wel goed nieuws aan de horizon. Wanneer je een abonnement automatisch verlengt, dan komt daar geen automatische prijsstijging bovenop. Voorlopig betaal je daar nog hetzelfde bedrag voor. De vraag is echter: voor hoe lang? Want ontwikkelaars mogen die prijzen immers zelf bepalen of verhogen.

Alles wordt duurder

Het is geen geheim dat we in 2022 meer zijn gaan betalen voor allerlei zaken, waaronder onze basisbehoeften. Boodschappen zijn flink duurder en energierekeningen breken door het plafond, maar ook Apple-producten zijn duurder. De prijzen voor de nieuwe iPhones vallen veel hoger uit dan in de VS.

En vreemd is dat niet. Want de euro staat momenteel zwak tegenover de dollar, terwijl de Europese munt heel lang best sterk stond. Onder meer de Japanse yen ondergaat momenteel hetzelfde lot, waardoor ook daar de prijzen stijgen. Wellicht gaat dat ook allemaal ten koste van wat mensen uitgeven in de App Store.

