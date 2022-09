Apple App Store voorzien van 10 malafide apps, Google Play Store heeft er 75

In de App Store van Apple staan minder malafide applicaties dan in de Google Play Store, zo blijkt uit extern onderzoek. Onlangs ontdekten onderzoekers 85 apps die zich schuldig maken aan fraude: tien daarvan staan in Apples downloadwinkel. En ja, de rest staat in de digitale winkel van de Android-platformhouder.

Helaas zijn al deze apps al zo’n dertien miljoen keer gedownload, schrijft Bleeping Computer. HUMAN’s Satori Threat Intelligence-team ontdekte 85 apps die gebruikers overspoelen met advertenties. Sommige advertenties waren zichtbaar, terwijl andere het werk helemaal in het geniep uitvoeren.

App Store van Apple veiliger

Daarnaast zijn deze apps in staat omzet te genereren door zich voor te doen als legitieme apps. In de App Store van Apple gaat het om de volgende tien applicaties. Mocht je één van de apps herkennen, verwijder hem dan meteen. We hebben de lijst direct overgenomen; je treft hem hieronder aan.

Loot the Castle – com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568)

Run Bridge – com.run.bridge.race (id1584737005)

Shinning Gun – com.shinning.gun.ios (id1588037078)

Racing Legend 3D – com.racing.legend.like (id1589579456)

Rope Runner – com.rope.runner.family (id1614987707)

Wood Sculptor – com.wood.sculptor.cutter (id1603211466)

Fire-Wall – com.fire.wall.poptit (id1540542924)

Ninja Critical Hit – wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403)

Tony Runs – com.TonyRuns.game

Volgens Bleeping Computer hebben de Satori-onderzoekers de apps gerapporteerd bij Apple en Google, die daardoor nu niet meer in de downloadwinkels staan. Gelukkig kunnen dergelijke apps geen schade toebrengen aan je systeem. Maar ze zijn wel bloedirritant en ze kunnen een achterdeur vormen naar ergere problemen.

Dit speelt al drie jaar

Dit probleem, van apps die ongecontroleerd advertenties tonen, speelt al drie jaar. De apps zijn onderdeel van een operatie die in 2019 omgedoopt werd tot Poseidon. De derde wave wordt Scylla genoemd. De tweede golf aan apps, Charybdis, verscheen eind 2020 en was afkomstig vanuit dezelfde hoek.

Mocht je hier meer over willen lezen, dan kun je wederom terecht bij Bleeping Computer. Die heeft een mooie uiteenzetting klaarstaan voor je.

