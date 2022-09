Apple introduceert AirPods Pro 2 waarschijnlijk deze week

Nieuwe week, nieuwe kansen en vooral een hoop nieuwe Apple-producten. Tijdens het Far Out-evenement van aanstaande woensdag laat het Amerikaanse bedrijf waarschijnlijk niet alleen de iPhone 14 en Apple Watch Series 8 zien. Ook de AirPods Pro 2 staan mogelijk op de planning.

Hoewel er nog rekening gehouden werd met een aankondiging in oktober, toont Apple de oordopjes toch aanstaande woensdag al. Dat is in ieder geval de verwachting van Bloomberg-journalist Mark Gurman.

Apple AirPods Pro 2 tijdens Far Out

In de meest recente editie van de Power On-nieuwsbrief deelt Mark Gurman zijn verwachtingen met de wereld. “De nieuwe AirPods Pro vernieuwen een model dat sinds oktober 2019 verkocht wordt”, zo laat hij weten. “Vorig jaar liet ik weten dat ze in 2022 zouden verschijnen en nu krijg ik bevestiging dat aanstaande woensdag de grote onthulling is.”

Hoewel we al enige tijd weten dat de AirPods Pro 2 er aan zitten te komen, is het de eerste keer dat we ook echt rekening kunnen houden met een onthulling. Woensdag weten we het in ieder geval zeker.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Hoe groot is de upgrade?

De Apple AirPods Pro zijn anno 2022 nog altijd heel populair, maar kunnen wel een upgrade gebruiken. Zoals gezegd verschenen de oordopjes al in oktober 2019. Het schept de verwachting dat de stap naar de tweede-generatie groot zal zijn.

Of dat ook echt zo weten we woensdag pas (of niet), al zijn er natuurlijk wel al aardig wat geruchten te vinden. Zo verwacht men de volgende generatie Apple H1-processor, een betere geluidskwaliteit én ondersteuning voor Apples Lossless Audio Codec.

