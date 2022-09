Imposante iPad-concurrent Amazon is e-reader waar je op kan schrijven

De iPad is een enorm populair apparaat en dat is niet geheel zonder reden. Je kunt er dingen op lezen, je kunt er op werken en je kunt er op tekenen. Dat tekenen doe je met een stylus, die je tevens kunt gebruiken voor het maken van aantekeningen. Kortom: een veelzijdig apparaat dat meer dan genoeg concurrentie kent.

Hoewel er al meer dan genoeg concurrentie is op de tabletmarkt, betekent dat niet dat bedrijven de strijd opgeven. Soms komt die concurrentie uit onverwachte hoek. Dit keer zien we namelijk dat Amazon zijn gewicht in de strijd gooit met een speciale e-reader waar je eveneens aantekeningen op kunt maken.

Amazon Kindle Srible vs de Apple iPad?

Het gaat hier om de Amazon Kindle Scrible. Het apparaat beschikt over een 10,2″-scherm, met een pixeldichtheid van 300 ppi en het zogenoemde Paperwhite-display. Dat type scherm komen we ook op andere e-readers van Amazon tegen en over het algemeen zijn gebruikers zeer te spreken over de (lees)kwaliteit.

Volgens Amazon voelt het schrijven op de Kindle Scribe als “schrijven op papier”. Die claim gaat best ver. Dat geldt namelijk voor de manier waarop je de stylus vasthoudt, tot aan het geluid dat je hoort tijdens het schrijven. Alles wat je opschrijft, kun je indelen per boek en naar jezelf versturen en inzien wanneer je wil.

Gewone of premium stylus

Wellicht heeft de keuze voor de stylus nog effect op schrijfervaring. De Amazon Kindle Scribe wordt geleverd met een standaard stylus. Maar je kunt ervoor kiezen om een premium variant aan te schaffen (die moet je dan los kopen). Naast aantekeningen pennen kun je ook een notitieboek of verschillende lijstjes bijhouden.

Bovendien is het zo dat de Scribe beschikt over een scherm dat warm licht heeft, dat comfortabel moet zijn voor de ogen. Onderaan de streep is de e-reader niet net zo handig als een iPad. Maar wanneer je wat meer basale functionaliteit voor een lagere prijs zoekt, dan kan dit wellicht een prima alternatief zijn.

Amazon