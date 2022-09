Alles wat je moet weten over Apple Arcade: de gamedienst van Apple

Apple Arcade is dé gamedienst van de iPhone-maker. Het abonnement werd drie jaar geleden in het leven geroepen en biedt de mogelijkheid om voor een vast maandelijks bedrag mobiele games te spelen met het hele gezin. OMT-redacteur Sabine legt je uit wat er allemaal te weten valt over de dienst!

Ben jij een casual gamer en speel je graag een spelletje op je mobiel? Met Apple Arcade kun je zonder afleidingen een hoop gratis mobiele games spelen. Die irritante reclames en verleiding om dat ene nieuwe level te kopen zijn verleden tijd met deze dienst. En het mooie is, je kunt aan de slag op zowat elk Apple-apparaat dat er is én tegelijkertijd spelen met de hele familie.

Apple Arcade: dit moet je weten

Mobiele games zijn booming. Wereldwijd worden er meer dan drie miljard gamers verwacht tegen 2023, waarvan 2,5 miljard op mobiel. De gamedienst van Apple boordevol mobiele spellen is dus zo gek nog niet. Dit is alles wat je moet weten over Apple Arcade.

Wat kun je met Apple Arcade?

Met Apple Arcade kun je een selectie aan games spelen op een iPhone, iPad, AppleTV en Mac. Er worden in die games geen reclames getoond en er zijn geen geldslurpende in-app-aankopen van toepassing. Er zitten op dit moment meer dan tweehonderd games bij het abonnement en er worden elke week nieuwe spellen toegevoegd.

Dat betekent helaas ook dat er af en toe wat games van de dienst verdwijnen. Het is dan nog heel even mogelijk om het door Apple verwijderde spel te blijven spelen als je ‘m op je iPhone of ander Apple-apparaat hebt geïnstalleerd.

Hoe word je lid?

Je kunt je jezelf aanmelden voor de gamedienst door de App Store te openen op je iPhone, iPad, Apple TV of Mac. Open het tabblad Apple Arcade en druk op Probeer gratis om een proefversie van één maand te starten. Na de proefperiode kost het abonnement 4,99 euro per maand. Daarna komt het betaalscherm tevoorschijn en kun je het abonnement bevestigen.

Je kunt hier op dit moment alleen voor betaling per maand kiezen, maar je kunt dit later wel wijzigen in de instellingen van je iPhone of iPad naar een betaling per jaar. Druk bovenin bij de Instellingen op je avatar en kies Abonnementen en vervolgens Apple Arcade. Druk bovenin op Bekijk alle abonnementen. Hier kun je kiezen voor een jaarlijkse betaling. Dit kost 49,99 euro per jaar.

Is het de moeite waard?

Of Apple Arcade iets voor jou is, is lastig om te zeggen. Als je een hardcore gamer bent, zal je waarschijnlijk meer plezier hebben van gamediensten als Xbox Game Pass, Dteam, Google Stadia of het vernieuwde PlayStation Plus. Apple Arcade is meer bedoeld voor de casual gamer en zelfs voor het hele gezin. Je kunt in totaal namelijk zes individuele accounts aanmaken voor de dienst.

Het is trouwens ook mogelijk om met een controller te spelen, voor als je net wat fanatieker aan de slag wil. Gelukkig kun je de dienst één maand volledig gratis uitproberen om erachter te komen of de dienst wat voor jou is. Meer weten? OMT-redacteur Dennis vertelt over zijn ervaringen met de gamedienst.