Tipjes AirPods Pro 2 niet te gebruiken op huidige model, maar waarom?

Hoewel de AirPods Pro 2 lijken op de eerste generatie Pro-oordoppen, zijn er toch enkele verschillen. Die verschillen zitten voornamelijk onder de motorkap, waardoor de Pro 2 beter klinkt dan zijn voorganger. Maar nu zien we dat er ook aan de buitenkant een duidelijk verschil zit tussen beide iteraties van de oordopjes.

Dat verschil heeft betrekking op de tipjes die in je oren verdwijnen. Het zijn de siliconen dopjes die in de formaten XS, S, M en L beschikbaar zijn, die ervoor zorgen dat de Pro 2-doppen goed blijven zitten tijdens het luisteren. Die nieuwe tipjes kun je niet gebruiken op het eerste Pro-model van de iPhone-maker.

AirPods Pro 2 heeft eigen tips

Apple legt in een recent gepubliceerd ondersteuningsdocument uit waarom dat zo is. Het originele model beschikt over tips die een “merkbaar dikker mesh” hebben in vergelijking met de tips van de AirPods Pro 2. Verder geeft het bedrijf hier geen details over; maar het kan zijn dat die tips invloed hebben op de akoestiek.

Daarom raadt Apple het gebruikers niet aan om de oude tips dus op het nieuwe model te gebruiken. Daardoor zou je kunnen spreken van een officiële incompatibiliteit. Maar fysiek is het wel gewoon mogelijk de oude tipjes te gebruiken, mocht je dat per se willen. Of het dan wenselijk is, is een tweede.

Nieuwe opties

Naast andere tips beschikt de AirPods Pro 2 natuurlijk over meer nieuwe opties. Zo is het nu mogelijk het volume te bedienen via de oordoppen, door over de stam naar boven of beneden te vegen. Daarnaast krijgt Spatial Audio een upgrade: die kan voortaan rekening houden met de vorm van je hoofd en oren.

Verder is het zo dat de Pro 2 langer doen over het leegtrekken van de accu. Elke oordop gaat tot ongeveer zes uur mee. En wanneer je ze tussentijds oplaadt via de meegeleverde case, dan haal je een totale luisterduur van 36 uur. Dat is zes uur mee dan de eerste generatie.

Apple