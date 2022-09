Anker Soundcore Liberty 4 doet met hartslagmeter wat Apple niet deed

Apple is, onder meer met de AirPods Pro 2, een sterke speler op de markt voor draadloze oordoppen. Menig fabrikant doet een poging Apple van de troon te stoten, en sommige zijn daar succesvoller in dan andere. De audiobeleving kan soms beter zijn, maar zo nu en dan komen andere bedrijven ook met exclusieve functies.

En de exclusieve functie waar de Soundcore Liberty 4-oordoppen van Anker over beschikken is een ingebouwde hartslagmeter. Daarmee is het Chinese bedrijf dus allerlei grote partijen voor, zoals Apple, Google, Samsung en Sony. En dat terwijl die functie dus, volgens geruchtenmakers, naar de AirPods Pro 2 zou komen.

AirPods Pro 2-concurrent met hartslagmeter

Met de sensor is het uiteraard mogelijk je hartslag in kaart te brengen. Dat kan wanneer je rust of werkt, of wanneer je lekker buiten of in de gym bezig bent. Je kunt tussendoor ook even een korte meting laten uitvoeren, mocht je dat willen. Dit keer dus niet vanaf je pols of borst, maar via je hoorgangen.

Daarnaast is er nog meer goed nieuws: de Anker Soundcore Liberty 4 heeft namelijk ondersteuning voor Spatial Audio (ruimtelijke audio). Een echt nieuwe functie is dit niet meer voor oordoppen. Maar dan nog blijft het goed om te zien dat derde partijen de audiotechnologie omarmen. Het blijft tof om naar te luisteren.

Premium oordoppen van Anker

Verder bieden de Anker Soundcore Liberty Pro 4-oordoppen functies aan die we gewoonweg verwachten van een setje premium oordoppen. Zo is er HearID, waarmee je het geluid op je gehoor afstemt. Zo krijg je dus toegang tot een persoonlijke luisterervaring.

Ook is er actieve ruisonderdrukking, waardoor je dus ook niet meer gestoord hoeft te worden door allerlei omgevingsgeluiden. De oordopjes zelf gaan ongeveer negen uur en wanneer je ze tussentijds oplaadt, komt daar nog eens 28 uur bij. In de VS kosten de oordoppen 150 dollar; het is nog niet duidelijk of ze naar Europa komen.

YouTube