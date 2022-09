Volumeregeling AirPods Pro 2 aan te passen binnen iOS 16.1

De AirPods Pro 2 zijn een gezonde update van de oordopjes die in 2019 voor het eerst verschenen. Zo dragen ze een betereĀ Zoek Mijn-functie met zich mee, is de ruisonderdrukking verbeterd Ć©n is het volume eindelijk te regelen via de steeltjes van de Pro’s.

Het kan echter wel zo zijn dat jij op dat laatste niet helemaal zit te wachten. Geen probleem, dat is op te lossen. Je moet alleen nog heel even geduld hebben.

AirPods Pro 2 dankzij iOS 16.1 volledig aan te passen

Vanaf iOS 16.1, de update die binnenkort beschikbaar is voor de iPhone, is het mogelijk om de AirPods Pro 2 nog meer naar eigen wens in te stellen. Op dit moment is het bijvoorbeeld al mogelijk om gebruik te maken vanĀ Gepersonaliseerde ruimtelijke audio, Adaptieve TransparantieĀ enĀ Geluidseffecten voor de oplaadcase.

Met de introductie van iOS 16.1 komt daar nog een prettige toevoeging bij. Het is vanaf het besturingssysteem mogelijk om de functionaliteiten van de Touch Controls aan te passen. Tot op zekere hoogte, dan. Het is niet mogelijk om de bediening aan te passen, maar wel om hem volledig uit te schakelen.

Kom jij bij de AirPods Pro 2 tot de conclusie dat je constant, per ongeluk, het volume wijzigt? Dan is het dus goed om te weten dat je binnenkort een einde maakt aan die frustratie.

Wat brengt de update nog meer?

Hoewel iOS 16 natuurlijk de grootste stap vooruit is, zorgen veel vertraagde functionaliteiten ook voor enthousiasme rondom iOS 16.1. Wanneer de update precies verschijnt is niet duidelijk, maar dankzij de betaversie zien we wel wat we kunnen verwachten.

Naast de extra optie voor de AirPods Pro 2 krijgen we onder andere toegang tot deĀ Live Activiteiten. Deze functionaliteit geeft je op het thuisscherm of het Dynamic Island op een handige manier updates over activiteiten. Denk hierbij aan scores van je favoriete sportteams, je bestelling op thuisbezorgd of de status van je Uber-ritje.

Meer weten? In het onderstaande artikel houden we de toevoegingen en verbeteringen voor je bij: