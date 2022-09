Machtige AirPods Pro 2-functie verkast plots naar ouder model

In de nieuwe betaversie van iOS 16.1 wordt duidelijk dat een geliefde AirPods Pro 2-functie niet exclusief blijft. De eerste-generatie oordopjes worden met de update namelijk ook voorzien vanĀ Adaptieve transparantie.

Dat is in ieder geval wat MacRumors vandaag meldt naar aanleiding van een bericht op Reddit. OMT-redacteur Mark Hofman praat je bij.

AirPods Pro 2-functie naar ouder model

In mijn review van de AirPods Pro 2, die gisteren verscheen, liet ik weten dat de Transparantie-modus van de oordopjes tamelijk geniaal is. Het heeft te maken met het feit dat geluiden harder dan 90dB alsnog worden gefilterd, zodat je oren beter beschermd worden.

De functionaliteit is, mede dankzij de H2-chip, echt heel erg goed. Uniek is hij klaarblijkelijk niet, want in iOS 16.1 krijgen ook consumenten met de eerste-generatie AirPods Pro toegang tot de functie. Hoe dat precies in zijn werk gaat is niet duidelijk, gezien dit model nog voorzien is van de vorige chip.

Kans dat de AirPods Pro 2-functie beter werkt op de oordopjes die tijdensĀ Far Out werden aangekondigd is groot. Al is daar op dit moment nog weinig zinnigs over te zeggen. De praktijk zal het ons moeten leren.

Een prettige verrassing

Hoewel de AirPods Pro 2 een welkome upgrade te noemen is, zijn er genoeg consumenten die vast blijven houden aan de eerste-generatie uit 2019. Voor hen is de introductie vanĀ Adaptieve transparantieĀ wellicht een reden om de overstap nog iets langer uit te stellen.

Apple verrast de consument hier overigens wel mee. Tijdens de aankondiging van de Pro 2 had het er alle schijn van dat dit een unieke functionaliteit voor de nieuwe oordopjes zou zijn. Er was dus geen enkele verwijzing naar de eerste-generatie te vinden.

Het gaat overigens wel om de betaversie van iOS 16.1, wat simpelweg betekent dat zaken nog kunnen veranderen. Heb jij op dit moment de eerste-generatie Pro’s op zak, wees dan wel gematigd enthousiast.