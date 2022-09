AirPods Pro 2 krijgen voor de lancering nog snel een firmware-update

Het is zover: de Apple AirPods Pro 2 zijn vanaf vandaag verkrijgbaar. De oordopjes waren al even te bestellen, maar kunnen vanaf vandaag ook geleverd worden of je kan ze ophalen in de Apple Store.

Om zich helemaal klaar te maken voor de lancering rolt Apple op de valreep nog een nieuwe firmware-update uit. Dit is wat we er tot nu toe over weten.

Apple AirPods Pro 2 krijgen direct firmware-update

Sinds WWDC 2022 is het voor ontwikkelaars en publieke testers mogelijk om ook de software voor de AirPods te testen. Zo kunnen ze niet alleen checken wat de nieuwe software te bieden heeft, maar ook wat er tot op heden mis mee is. In het verlengde daarvan rolt Apple vandaag, voor de lancering van de AirPods Pro 2, een nieuwe firmware-update uit.

Het gaat om firmwareversie 5A337 die de huidige 5A377 versie vervangt. Wat er precies geïntroduceerd wordt door Apple is echter nog niet duidelijk. Al kunnen we er wel vanuit gaan dat de update de nodige probleemoplossingen voor de Pro 2 bevat.

Hou er overigens wel rekening mee dat je AirPods Pro 2 al even verzonden zijn en dus met de oude versie geleverd worden. De oordopjes zullen nog een update moeten krijgen zodra je ze voor het eerst gebruikt.

🎧 Hoe installeer ik een update op mijn AirPods? Kan je maar niet vinden hoe jij je AirPods een update geeft? Niet gek, want dit gaat geheel automatisch. Verbind je oordopjes met je Apple-apparaat, stop ze in het hoesje en de rest gaat vanzelf.

Vanaf vandaag beschikbaar

Zoals gezegd zijn de AirPods Pro 2 vanaf vandaag beschikbaar. Bestellingen konden al even gedaan worden, maar ze komen vanaf nu ook daadwerkelijk binnen. Bestel jij je oordopjes, voor de prijs van 299 euro, vandaag? Dan zal je ze tussen 29 september en 3 oktober binnen krijgen.

De tweede-generatie AirPods Pro zijn ditmaal voorzien van een verbeterde ruisonderdrukking, geluidskwaliteit en Zoek Mijn-mogelijkheden. In alle rust de wijzigingen even bekijken? Lees dan zeker het onderstaande artikel: