Apple introduceert de gloednieuwe AirPods Pro 2

Lange tijd gingen we er vanuit dat de AirPods Pro 2 niet tijdens Far Out gepresenteerd zouden worden. Toch zijn we aangenaam verrast door de onthuling. Wij vertellen je alles over de nieuwe oortjes van Apple.

Er gingen al lange tijd geruchten over de nieuwe AirPods. Ergens tussen september en november zouden de oortjes gepresenteerd worden. Toch leek Far Out te vroeg te komen. Gelukkig blijkt niets minder waar en hebben we ze nu gewoon gezien.

Zo zien de nieuwe AirPods Pro 2 eruit

Bij de AirPods 3 koos Apple voor een geheel nieuw design. De earbuds zien er dan ook totaal anders uit dan de vorige versie. Bij de Pro 2 is dat niet het geval. Apple houdt vast aan hetzelfde ontwerp, met hier en daar een kleine verandering.

Meer veranderingen aan de binnenkant

Van binnen zien we meer veel meer verschil met de voorganger. Zo maakt de AirPods Pro 2 gebruik van de nieuwste versie van de H2-chip, de audioprocessor van Apple. Hierdoor wordt de noise cancelling nog beter. De processor verwerkt geluid zo’n 48.000 per seconde.

Ook hebben de oodropjes spatial-geluid en kan je zes uur luisteren en dertig uur met de nieuwe case. Mocht je je case kwijt zijn kan je nu een geluid laten klinken door je oplaaddoosje.

De AirPods Pro 2 heeft dezelfde akoestiek als de 3. Dat betekent dus een combinatie van aangepaste aandrijfeenheden met hoge amplitude en versterkers met een hoog dynamisch bereik. Daarnaast is er ook een zelflerende equalizer, spatial audio, dynamic head tracking en audio sharing.

Handige functies

Ook de sporters komen aan hun trekken. In de AirPods Pro 2 zitten nu ook bewegingssensoren. Hierdoor heb je dus niet altijd meer een Apple Watch nodig als je bepaalde oefeningen gaat doen.

Wat echt handig is, is de integratie van de Zoek Mijn-app. Iedereen is regelmatig zijn AirPods kwijt. Nu hoef je die niet meer te zoeken, want je kunt via de app gewoon een geluid afspelen om ze weer op te sporen.

Prijs en release van de AirPods Pro 2

Dit alles klinkt natuurlijk fantastisch, maar waarschijnlijk ben je vooral benieuwd naar de prijs. Je haalt de AirPods Pro 2 voor $249 in huis.