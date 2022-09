Werkt AirDrop niet? Op deze manier los je de problemen makkelijk op!

AirDrop is een fantastische uitvinding van Apple, maar dan moet het wel werken. Werkt AirDrop niet op jouw iPhone, iPad of Mac? Vaak is de oplossing niet al te ver weg. We hebben een aantal handige stappen voor je op je rijtje gezet, waarmee je binnen de kortste keren weer kunt ‘airdroppen’.

Met AirDrop kun je vrijwel alles van het ene naar het andere Apple-apparaat verzenden, zoals van je iPhone naar je MacBook Air. Het werkt niet alleen op je eigen apparaten, maar ook als je gemakkelijk en snel even iets naar een vriend die naast je op de bank zit wil sturen. Als het werkt, tenminste. Zo los je eventuele problemen met AirDrop op.

AirDrop-problemen oplossen

Als je de onderstaande stappen volgt, zullen je AirDrop-problemen snel weer verleden tijd zijn. Dan kun je weer verder met het versturen van een foto, een bestand, een website of een locatie met AirDrop. En als je dan toch bezig bent, kun je ook gelijk je AirDrop-naam veranderen!

#1 AirDrop-ondersteuning

De kans dat jouw Apple-apparaat geen AirDrop ondersteunt, is vrij klein. De functie is namelijk al ontzettend lang onder ons. Mocht je toch een wat ouder apparaat hebben, dan kan het zijn dat je achter het net vist. Met een iPhone of iPad die op iOS 7 (of iPadOS 7) of nieuwer draaien, zit je goed. Voor Macs en MacBooks moet je minstens OS X Yosemite geïnstalleerd hebben.

#2 AirDrop-instellingen aanpassen

Het is mogelijk dat de instellingen van AirDrop niet goed staan ingesteld. Er zijn drie verschillende niveaus: Ontvangen uit, Alleen Contacten en Iedereen. Als je er niet uitkomt, kun je de instelling altijd tijdelijk op Iedereen zetten, zodat je nu in elk geval aan de slag kunt. Dit wijzig je op een iPhone of iPad door in de instellingen naar Algemeen te gaan en vervolgens op AirDrop te drukken. Op een Mac ga je naar de ‘Finder’ en druk je in het zijmenu op AirDrop. In het blauw zie je de optie staan om de instelling te veranderen.

#3 Schakel bluetooth en wifi in en uit

‘Heb je al geprobeerd het apparaat aan- en uit te zetten?’ is een veelgehoorde (en irritante) vraag van IT-helpdesk-medewerkers, maar in veel gevallen lost het toch de nodige problemen op. Als je je jouw apparaat – zonder resultaat – al opnieuw hebt gestart, kun je hetzelfde proberen met de bluetooth en wifi van je iPhone, iPad en Mac.

#4 Updaten

Staat er een nieuwe software-update klaar? Dan is het handig om deze te downloaden en te installeren. Mogelijk heeft jouw huidige softwareversie problemen met AirDrop en verhelpt de nieuwe update deze problemen. Ook handig om te weten: als je gebruikmaakt van bètasoftware, dan kan dat misschien wel de oorzaak zijn van je AirDrop-problemen. Je kunt in dat geval het beste wachten op de volgende bèta-update of je toestel terugzetten naar de officiële versie van het besturingssysteem.

#5 Reset je apparaat

Je apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen is iets te drastisch om AirDrop-problemen te verhelpen, wel kun je jouw iPhone, iPad of Mac een harde reset geven. Dit doe je op een iPhone of iPad als volgt:

Houd de bovenste volumeknop kort ingedrukt. Houd de onderste volumeknop kort ingedrukt. Houd de aan-/uit-knop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt.

Een Mac of Macbook reset je op een simpelere manier, namelijk door hem opnieuw op te starten. Druk links bovenin op het Apple-icoontje en druk op Herstart.