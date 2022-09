Adobe maakt Photoshop Elements en Premiere Elements stuk sneller

Vanaf nu kun je Adobe Photoshop Elements 2023 en Premiere Elements 2023 downloaden voor de Mac. Met deze versies van de apps kun je op toegankelijke wijze foto’s en video’s bewerken. Dat kun je handmatig doen, maar sommige taken kunnen voortaan uitgevoerd worden door functies op basis van kunstmatige intelligentie.

Met het programma Adobe Photoshop is het al jaren mogelijk je foto’s en afbeeldingen te bewerken op allerlei platformen. Dat kan op Windows en macOS, maar ook op Android en iPadOS, bijvoorbeeld. Daarnaast kun je met Adobe Premiere juist video’s bewerken. Beide programma’s bieden daarvoor verschillende opties aan.

Update voor Adobe Photoshop

De update voor Adobe Photoshop staat in het teken van allerlei verbeteringen onder de motorkap, waardoor je nog sneller je foto’s bewerkt. Daarnaast kun je Moving Elements toevoegen aan je plaatjes. Daarmee krijgen statische onderdelen binnen een foto een animatie, waardoor ze ineens wél bewegen.

Zo kun je bijvoorbeeld een waterval of wolken beweging meegeven, en de afbeelding vervolgens opslaan als een .mp4- of .gif-bestand. Daarnaast is het zo dat Adobe Premiere voortaan Artistic Effects heeft. Daardoor kun je als gebruiker een complete video onderdompelen in een bepaalde stijl, zonder al te veel extra werk.

Meer, meer, meer

Verder zien we dat Adobe meer achtergronden, patronen en luchten als beeldmateriaal toevoegt. Videobewerkers krijgen toegang tot meer dan honderd nieuwe audiotracks. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de nieuwe templates die bedoeld zijn voor presentaties en collages; je kunt je lol niet op.

Tot slot pakte Adobe ook dus enkele zaken onder de motorkap aan. De installatie verloopt daardoor 35 procent sneller, terwijl de opstarttijd met vijftig procent afneemt. De app neemt 48 procent minder ruimte in beslag en start zelfs zeventig procent sneller op wanneer je werkt op een Mac-apparaat met een M1-processor. De apps zijn nu te koop op de officiële website.

