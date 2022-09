5 dingen die je hebt gemist tijdens de iPhone 14-presentatie

Tijdens het Far Out-evenement van Apple presenteerde het bedrijf onder meer de iPhone 14-lijn. Daarnaast verschenen tevens de AirPods Pro 2 en de nieuwe Apple Watch ten tonele. Maar er was meer nieuws; nieuws dat wellicht net even onder de radar vloog. In dit artikel behandelen we de nieuwtjes die je mogelijk gemist hebt.

We beginnen met een nieuwe trailer voor het tweede seizoen van Severance. De trailer verscheen aan het einde van de prestentatie, alsof het een soort scène aan het einde van de credits was. Toegegeven, je kunt hier heel veel zien in de video. Maar dat wat er te zien is, dat wekt toch zeker wel de interesse van kijkers en fans.

Wel iPhone 14, geen iPhone mini

Verder valt op dat Apple geen iPhone mini presenteerde. In plaats daarvan gaat het bedrijf de andere kant op met de iPhone 14 Plus. Dit is een telefoon met een scherm van 6,7 inch. En dat terwijl er nog steeds mensen zijn die telefoons met kleine schermen waarderen. Daarvoor hoef je dus niet meer aan te kloppen bij Apple.

Daarnaast is de Apple Watch Series 3 de nek omgedraaid. Deze smartwatch is sinds 2017 beschikbaar en was voor lange tijd het instapmodel. Maar het horloge is inmiddels vervangen door de Apple Watch SE 2. Bovendien krijgt de Series 3 ook geen updates meer, zoals bijvoorbeeld watchOS 9.

Er zijn nog meer slachtoffers

En als we het dan toch over slachtoffers hebben: de Amerikaanse versies van de iPhone 14 moeten het zonder fysieke simkaartlade doen. Mochten consumenten in de Verenigde Staten dus één van de nieuwe modellen willen oppakken, dan moeten ze een e-simkaart hebben. Dat kan wellicht voor enkele problemen zorgen.

Gelukkig kunnen we afsluiten met goed nieuws. Want je kunt nu ook een abonnement op Apple Fitness+ nemen, zonder daarvoor in het bezit te hoeven zijn van een Apple Watch. Deze verandering voert Apple door in de 21 landen waar de fitnessdienst momenteel aangeboden wordt.

