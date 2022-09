Het Korreltje Fout: 5 iPhone 14-geruchten die er compleet naast zaten

Maandenlang vlogen de geruchten rondom de iPhone 14 ons om de oren. Hoeveel daarvan klopte kregen we vorige week, tijdens het Far Out-evenement, officieel te horen. Een hoop geruchten waren juist, maar sommigen geluiden waren zo vals als een kat.

In Het Korreltje Zout schotelt OMT-redacteur Mark Hofman je wekelijks de meest recente geruchten voor. In deze editie doen we het net een beetje anders. Welkom bij Het Korreltje Fout.

De waarschuwing “neem het met een korreltje zout” is er niet voor niets. Waar we het afgelopen jaar een indrukwekkend aantal juiste voorspellingen tegenkwamen, zaten er ook verhalen bij die de plank volledig missloegen. En waar ik je enerzijds voorzie van verhalen die waarschijnlijk juist zijn, voel ik me geroepen om ook de verkeerde voorspellingen voorbij te laten komen.

De iPhone 14 heeft de consument veel te bieden, maar de volgende vijf zaken zijn daar geen onderdeel van:

#1 Ultra-Wide krijgt upgrade

Hoewel Ming-Chi Kuo het doorgaans bij het juiste eind heeft, zit de analist er soms ook wel eens naast. In november 2020 wist hij al een uitspraak te doen over de Ultra-Wide-camera van de iPhone 14. Volgens de analist zou het gaan om een f/1.8 lens met een zes-elementen én autofocus. Waar de camera van de reguliere iPhone 14 wel degelijk is voorzien van een upgrade, klopte zijn voorspelling niet helemaal.

De iPhone 14 en 14 Plus dragen een Ultra-Wide-camera met f/2.4 en een vijf elementen-lens met zich mee. De 14 Pro en Pro Max doen het met een Ultra-Wide met f/2.2 en een zes elementen-lens.

#2 De iPhone 14 Max

Maandenlang wisten we al dat Apple met een groter model van de iPhone 14 op de markt zou komen. Hoe hij zou heten leek echter ook geen verrassing meer te zijn. Tot een week voor de officiële aankondiging werd de naam iPhone 14 Max genoemd. Toch ontstonden er twijfels en besloten bepaalde bronnen van koers te wisselen.

Een gerucht dat door sommigen gecorrigeerd is dus, maar waar andere stevig aan vast bleven houden. De 14 Plus is in ieder geval officieel een feit en in het onderstaande artikel lees je wat mijn eerste indruk van het toestel was:

#3 Ondersteuning voor WiFi 6E

Potverdikkie, dit gerucht gaat al enige tijd terug. Rond de lancering van de iPhone 12 sprak men over WiFi 6E-ondersteuning. Toen deze uiteindelijk uitbleef verkaste het gerucht naar de iPhone 13 die op zijn beurt de ondersteuning ook links liet liggen. Je raadt het al: het gerucht pakte zijn koffers wederom en besloot heil te zoeken bij de iPhone 14.

WiFi 6E tilt WiFi 6 naar een iets hoger niveau. Zo werkt het bijvoorbeeld beter op drukke plekken en zit er meer vertraging in de verbinding. Een ideale oplossing waar Apple, ook met zijn meest recente smartphones, geen gebruik van lijkt te maken.

#4 iPhone 14 met 2TB opslagcapaciteit

Met een flink verbeterd camerasysteem zou de consument wel eens meer opslagcapaciteit kunnen gebruiken. Dat was vroeg in het proces in ieder geval de gedachte van DigiTimes. De iPhone 14 zou daarom voorzien kunnen zijn van een 2TB-optie.

In de praktijk pakt dat anders uit en kunnen consumenten met maximaal 1TB aan de slag gaan.

#5 Premiummodel van Titanium

Er was een klein sprankje hoop, met dank aan een verslag van JP Morgan Chase, dat de iPhone 14 Pro en Pro Max nog exclusiever zouden worden. Naar verluidt had Apple plannen om de smartphones volledig van Titanium te maken.

Tijdens Far Out bleef deze stap echter onbesproken en werd duidelijk dat Apple dezelfde materialen als vorig jaar gebruikt.