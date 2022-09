Waarom dit een bijzonder slecht moment is voor een nieuwe 24-inch iMac

De kans dat jij na het kopen van de iPhone 14 ook direct voor een 24-inch iMac gaat is klein. Toch willen we je waarschuwen als je zo’n aankoop binnenkort wil doen. Het is namelijk niet zo’n heel goed moment.

Na de lancering van de iPhone 14 kunnen we ons, naar verluidt, op gaan maken voor het evenement van oktober. Eentje waar niet alleen de iPad, maar ook de nieuwe Mac-modellen de show zullen stelen. Reden genoeg om nog heel even te wachten met je aankoop.

Laat de 24-inch iMac nog even links liggen

Het lijkt inmiddels zo goed als zeker te zijn dat Apple in oktober een nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro aankondigt. Daarbij wordt ook verwacht dat het Amerikaanse bedrijf met een gloednieuw model van de 24-inch iMac aan komt zetten. De computer die in april vorig jaar verscheen krijgt dus een upgrade.

Met de introductie van de tweede generatie Apple Silicon lijkt het tijd te worden voor een nieuwe desktop. De kans dat de huidige M1-chip wordt vervangen door de nieuwe M2-chip is daarom erg groot. Reden genoeg om misschien heel even te wachten met het aanschaffen van het huidige model.

Kans dat er op het gebied van ontwerp veel wijzigt is overigens erg klein. De 24-inch iMac van vorig jaar was een gigantische stap ten opzichte van zijn voorganger, dus wat dat betreft hoef je niet teveel te verwachten.

Wat als hij niet aangekondigd wordt?

De afgelopen maanden is er voornamelijk gesproken over de nieuwe MacBook Pro, maar de kans op 24-inch iMac is ook behoorlijk groot. Er is natuurlijk altijd een mogelijkheid dat Apple ervoor kiest om de computer nog enige tijd uit te stellen, maar ook dan zit je niet verkeerd.

Mocht je echt haast hebben is het natuurlijk slim om goed te overwegen of deze onzekerheid je geduld waard is. Maar mocht je de tijd hebben om te wachten, dan raden we je dat wel ten zeerste aan. Als je dan toch een grote aankoop gaat doen, kan je natuurlijk net zo goed met het meest recente model aan de haal gaan.

Zien we de computer volgende maand niet verschijnen, dan kun je de huidige 24-inch iMac natuurlijk altijd nog kopen.