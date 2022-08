Weekend Poll: is het al tijd voor een opvouwbare iPhone?

Samsung heeft deze week zijn gloednieuwe foldables, de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4, uit de doeken gedaan. Hiermee is de opvouwbare smartphone uit Zuid-Korea toe aan zijn vierde generatie. Is het tijd voor Apple om met een opvouwbare iPhone te komen?

Wat mij betreft is het zeer interessant om te zien hoe Apple het aan zou pakken, maar hoe kijken jullie daar naar? Tijd voor een nieuwe Weekend Poll.

Tijd voor een opvouwbare iPhone?

Goed. De Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4, dus. Persoonlijk ben ik fan van het concept en ook zeker van de manier hoe Samsung het, vooral deze generatie, aanpakt. Al begrijp ik heel goed dat er een hele grote groep mensen is die het idee alles behalve begrijpen. Eerlijk is eerlijk: het prijskaartje van €1799 nodigt consumenten niet echt uit om de nieuwe Fold eens een kans te geven.

Al ben ik wel van mening dat dergelijke smartphones de toekomst zijn. De populariteit groeit, maar ik verwacht pas echt grote stappen wanneer Apple er mee komt. Niet, omdat het bedrijf het persé beter doet. Wel, omdat het verleden ons geleerd heeft dat het producten meer aandacht op kan leveren.

Daarom is deze week mijn vraag aan jullie: is het al tijd voor een opvouwbare iPhone? Laat het weten in de onderstaande poll!

Vergeet ook zeker niet je antwoord te onderbouwen in de reacties.

Is je smartphone al toe aan een upgrade?

We zijn slechts een paar weken verwijderd van de onthulling van de nieuwe iPhone 14. Wat ons betreft de uitgelezen kans om aan onze lezers te vragen of het al tijd is voor een upgrade. Dat deden we in de Weekend Poll van vorige week.

Op de vraag Ga jij de nieuwe iPhone 14 kopen? kwam een duidelijk antwoord. Van de 1225 mensen, die de poll invulde, lieten 704 mensen (57,47 procent) weten niet te kunnen wachten op de smartphone. Wat hen betreft staat de aankoop in september dus al vast. Slechts 181 mensen (14,77% procent) lieten weten een jaartje te willen wachten en 304 mensen (27,76 procent) zijn voorlopig überhaupt nog niet van plan de stap te maken. De huidige smartphone is nog goed genoeg.

“Ik ben nog bij met m’n iPhone 11”, laat gebruiker q-collective weten. “Wel is de batterij bijna aan vervanging toe. Dus prima, nieuwe batterij en weer drie jaar door”. Iets dat overigens ook geldt voor mrwhoopie, die nog twijfelt of hij de batterij vervangt.”Mijn vergrendelingscode geven aan de Apple Store om de batterij te vervangen is een NO Go.”

Benieuwd wat het resultaat is van de Weekend Poll van deze week? Je vindt ’em volgende week in de nieuwe Weekend Poll.