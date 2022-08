Weekend Poll: ga jij de nieuwe iPhone 14 kopen?

Het enthousiasme stijgt, de ongeduldigheid steekt de kop op en de kriebels in de buik beginnen langzaam te komen. De komst van de iPhone 14 komt steeds dichterbij. Er breekt weer een hele leuk tijd aan, maar ga jij eigenlijk wel aan de slag met de nieuwe smartphone van Apple?

Die vraag leg ik in deze Weekend Poll weer graag neer bij onze lezers.

Tijd voor de iPhone 14?

Geruchten rondom de iPhone 14 gaan inmiddels al een hele lange tijd rond. De molen draait echter op dit moment pas echt overuren. Het ene gerucht na het andere vliegt je als het ware om de digitale oren. Het mag duidelijk zijn: de iPhone 14 laat nu echt niet lang meer op zich wachten. De leukste tijd van het jaar, wat mij betreft, breekt langzaam maar zeker aan.

De grote vraag is alleen of jij als consument ook daadwerkelijk aan de slag gaat met de nieuwe smartphone. Heb je bijvoorbeeld vorig jaar een nieuwe iPhone 13 gekocht of is je oude model op dit moment nog goed genoeg om jaren door te kunnen? Een andere mogelijkheid is natuulijk dat je het verschil tussen je huidige model en de nieuwe iPhone 14 niet groot genoeg vindt. Wat dat betreft blijf je misschien liever even wachten tot het toestel van volgend jaar zich laat zien.

Al met al ben ik heel erg benieuwd hoe jij er op dit moment in staat. Vul daarom ook zeker even de onderstaande poll in.

Naast het invullen van die poll kun je natuurlijk ook je antwoord onderbouwen in de reacties onder dit bericht.

Is de Apple Watch toe aan een herontwerp?

In de Weekend Poll van vorige week richtte we ons op een bericht van Bloomberg-journalist Mark Gurman. De betrouwbare bron liet weten dat we best wel eens rekening kunnen houden met de komst van een vernieuwde Apple Watch. Eentje die beschikt over een compleet ander ontwerp dan we tot dusver gewend zijn. Maar zit de consument daar op te wachten?

Er gaven 486 mensen een antwoord op de stelling: Is de Apple Watch toe aan een nieuw ontwerp? Het antwoord is duidelijk: 295 mensen (60,7 procent van de stemmen) vinden dat de smartwatch wel een nieuw uiterlijk kan gebruiken. Daarvan vonden 73 mensen (15,02 procent) dat het geschetste ontwerp echter niet de oplossing zou zijn. De overige 118 mensen (24,28 procent) zijn helemaal tevreden met hoe de smartwatch er nu uitziet.

Benieuwd naar het antwoord van de poll van dit weekend? Volgende week maken we hem in een nieuwe poll bekend!