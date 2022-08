Weekend Poll: waarom heet het iPhone 14-evenement ‘Far Out’?

Het is eindelijk zover: Apple heeft het iPhone 14-evenement aangekondigd. Althans, daar gaan we vanuit. De naam van het evenement van 7 september is namelijkĀ Far Out. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Wat ons betreft de ideale vraag voor deĀ Weekend PollĀ van deze week!

Apple kondigt iPhone 14 aan tijdens ‘Far Out’

Op woensdag 7 september 2022 krijgen we eindelijk de antwoorden waar we al lang op zitten te wachten. Tijdens hetĀ Far Out-evenement weten we eindelijk wat de nieuwe iPhone 14 voor ons petto heeft.

In de wandelgangen hebben we het afgelopen jaar natuurlijk al veel gehoord over de smartphones. We zijn we er bijvoorbeeld zeker van dat de mini gaat verdwijnen en de Max zijn plek in neemt. Maar er is logischerwijs meer. Zo verwacht men ook dat het camerasysteem van het vlaggenschip zomaar eens een prettige upgrade kan krijgen.

Is dat een functionaliteit die door de naam van het aankomende evenementĀ Far Out bevestigd wordt? Dat is de vraag die ik dolgraag aan jullie stel in de gloednieuweĀ Weekend Poll. Dit keer is er ook een mogelijkheid om zelf een antwoord in te vullen, dus doe dat ook gerust!

Mocht je extra toelichting willen geven op je antwoord: de reacties staan altijd voor je open.

Welke producten gaan we zien?

Voor deĀ Weekend PollĀ van vorige week vroegen we onze lezers naar de producten van 7 september. Hoewel de datum voor hetĀ Far Out-evenement nog niet bekend was, hadden we al wel een sterk idee dat de iPhone 14 op die datum zou verschijnen. Maar wat verwachtte jullie eigenlijk nog meer van dit bijzondere evenement?

Er zijn 219 mensen die antwoord hebben gegeven op die vraag en het antwoord was duidelijk. De Apple Watch Series 8 wordt, met 83 stemmen (37,9 procent) het meest verwacht. Daarnaast verwachten 33 mensen (15,07 procent) de AirPods Pro 2, 27 mensen (12,33 procent) de Apple Watch Pro en 25 mensen (11,42%) nieuwe Macs. Een nieuwe standaard iPad wordt door 18 mensen verwacht (8,22 procent), een nieuwe HomePod (mini) door 15 mensen (6,85 procent) en de M2 iPad Pro door 14 mensen (6,39 procent).

Van alle producten die jullie op 7 september verwachten krijgt de AirPods Max 2, met 4 stemmen (1,82 procent) de minste bijval.