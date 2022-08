‘Viral’ Apple-medewerker verliest dankzij TikTok mogelijk haar baan

TikTok: het maakt meer kapot dan je lief is. Waar je enerzijds dagen van je leven verliest door oneindig naar korte filmpjes te kijken, zijn er helaas ook mensen die hun carrière kapot zien gaan. Iets dat bijvoorbeeld ook geldt voor een virale Apple-medewerker.

Dit is het verhaal van Paris Campbell: een Apple Hardware Engineer die een keiharde viral wist te pakken op het geliefde videoplatform. Fijn voor Paris, maar haar bazen van Apple konden er minder van genieten. Een heel stuk minder.

Paris Campbell gaat viraal op TikTok

Apple is een gaaf bedrijf met een strakke uitstraling. De Apple Stores zien eruit om door een ringetje te halen, de producten stralen een premium-kwaliteit uit en het is aan alle kanten politiek correct. Een gaaf bedrijf als dit staat dus op regels en strakke richtlijnen. Zorgt enerzijds voor duidelijkheid, anderzijds voor moeilijke situaties voor werknemers.

Dat is wat Paris Campbell zelf heeft ondervonden. De Hardware Engineer maakt een TikTok-video naar aanleiding van eerder bericht over een gestolen iPhone van een andere gebruiker. De persoon die de smartphone had gestolen dreigde persoonlijke informatie online te zetten als het slachtoffer haar Apple ID niet van de smartphone zou halen. Klinkt serieus, maar Campbell mengde zich in het gesprek door duidelijk te maken dat het allemaal wel mee viel.

In haar video legt ze uit dat persoonlijke informatie moeilijk te delen is vanaf Apple-apparaten en dat het weggeven van je Apple ID alles behalve een goed idee is. Een zeer waardevolle tip die blijkbaar bij veel mensen in de smaak viel. Haar video ging viraal.

Apple dreigt met ontslag

Hoewel het slachtoffer met de gestolen iPhone heel blij was met de hulp van Campbell, was Apple er niet over te spreken. Nadat de video miljoenen keren bekeken was, kreeg ze een telefoontje van haar baas. Het bericht was vrij duidelijk: verwijder de video of je verliest je baan. Volgens Paris zelf werd als reden gebruikt dat ze de regels omtrent social media niet nageleefd had.

In de onderstaande TikTok-video wordt het hele verhaal rustig uitgelegd. Paris zegt dat Apple vooral problemen heeft met het feit dat ze zichzelf als medewerker voorstelt. Ze doet het officieel gezien niet, maar de verwijzing is wel te vinden. Iets dat, naar eigen zeggen, volgens de richtlijnen gewoon mag.

Op dit moment is niet duidelijk of de Hardware Engineer haar baan mag behouden. Een persoonlijk succesjes is dus al snel uitgegroeid tot een zakelijk probleem.

Apple doet dit niet voor het eerst

Dat Apple geen fan is van persoonlijke succesjes werd ook duidelijk door Mark Rober. Naast zijn fulltime baan bij het Amerikaanse bedrijf maakte de werknemer ook video’s voor zijn eigen YouTube-kanaal. De video’s hadden niets met het bedrijf te maken en richtten zich op natuurkundige experimenten. Een groot succes, want voordat Rober het wist hield hij er ruim 250.000 abonnees aan over.

Voor Apple het uitgelezen moment om in te grijpen en aan Rober te laten weten dat hij geen video’s meer mocht maken. Na een aantal gesprekken zou hij zijn video’s enige tijd achterwege laten, zodat hij de cultuur van het bedrijf zou leren kennen. “Het kwaad” was echter al geschied. Rober werd online zo’n succes dat hij zelfs werd uitgenodigd als gast bij de talkshow van Jimmy Kimmel.

Gezien de eerdere problemen besloot Mark Rober toestemming te vragen bij zijn werkgever. Uiteindelijk kon hij een telefoontje verwachten van Senior Vice President of Hardware Engineering Dan Riccio, waarin duidelijk gemaakt werd dat hij beter niet kon gaan. Zijn carrière bij Apple is inmiddels voorbij, maar Mark Rober behoort met 22.5 miljoen abonnees tot de grootste YouTubers uit de Verenigde Staten. Het resultaat van een eigenwijze beslissing om toch naar de talkshow te gaan.