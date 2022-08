Vijfde betaversie watchOS 9 vanaf nu beschikbaar voor ontwikkelaars

Apple heeft vandaag de vijfde betaversie van watchOS 9 uitgerold voor ontwikkelaars. Het nieuwe besturingssysteem verschijnt deze herfst voor alle Apple Watch-bezitters.

Ben je een ontwikkelaar en beschik je over het juiste profiel? Dan is deze versie nu direct binnen te halen. Consumenten die zich hebben aangemeld als publieke tester moeten helaas nog even wachten.

watchOS 9: vijfde ontwikkelaarsbeta uitgerold

watchOS 9 is zoals gezegd het nieuwe besturingssysteem voor de Apple Watch. Tijdens WWDC 2022 werd de software officieel onthuld en in de weken daarna al getest door ontwikkelaars. Drie weken na de vierde ontwikkelaarsbeta kunnen zij nu dus aan de slag gaan met de vijfde betaversie. Hierna zal er waarschijnlijk nog een versie verschijnen, zodat deze volledig uit te pluizen zijn.

Met de introductie van watchOS 9 krijg je als consument toegang tot een aantal nieuwe wijzerplaten. Denk hierbij aan Lunar, Playtime, Metropolitan en Astronomy. Bestaande wijzerplaten krijgen trouwens een kleine update.

De software-update bezorgt je overigens ook een verbeterde ECG-applicatie (AfiB History), een meditatie-app en nodige aanpassingen in de fitness-app. Vooral de slaapmeter in de Apple Watch wordt in watchOS 9 onder handen genomen.De smartwatch kan door middel van Sleep Stages laten zien hoe goed je precies slaapt. Het toont aan of je diep, licht of gewoon slaapt en op welke momenten van de nacht je dat doet.

Wist je overigens dat ook je batterij een prettige upgrade krijgt? In dit artikel lees je daar meer over.

Zo installeer je het op je Apple Watch

Het is als ontwikkelaar mogelijk om nu direct al aan de slag te gaan met de vijfde betaversie. Deze is te installeren op de Watch-app die je op je iPhone hebt staan. Daarin ga je naar Algemeen -> Software-update. Zodra je over het juiste profiel beschikt zal de update direct zichtbaar zijn. Hou er overigens wel rekening mee dat je Apple Watch minimaal 50% opgeladen moet zijn.

Beschik je als ontwikkelaar nog niet over toegang tot de betaversies? Je kunt je in het Apple Developer Center gemakkelijk aanmelden!