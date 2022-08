Kara Swisher scoort met Cook, Ive en Jobs machtig trio voor Code

Evenementen in het buitenland kunnen interessant zijn, maar we zijn er bij OMT doorgaans niet heel veel mee bezig. Al kunnen we Code 2022 niet aan ons voorbij laten gaan. Tim Cook staat namelijk met een iconisch duo op het podium tijdens het evenement.

Waar de Apple CEO normaal gesproken al reden is om een conferentie te bezoeken, zorgt Amerikaanse journalist Kara Swisher voor een line-up waar je u tegen zegt. Iemand nog een ticket over naar Los Angeles?

Tim Cook met iconisch duo op Code 2022

Kara Swisher is zonder twijfel één van de meest gerenommeerde technologie-journalisten van onze tijd. Ze schreef voor The Wall Street Journal, The Washington Post en The New York Times. Ze produceerde de Sway-podcast en was co-host van de Pivot-podcast. Daarnaast was Swisher ook hét gezicht van Code. De jaarlijkse conferentie vindt dit jaar plaats van 6 tot en met 8 september en gaat de boeken in als een bijzondere. Na twintig jaar neemt Swisher namelijk afscheid.

De Amerikaanse journalist doet dat overigens wel in stijl. Haar eerste Code-interview was met niemand minder dan Steve Jobs. Tijd om terug te blikken naar dat eerste gesprek met een aantal namen waar menig tech-liefhebber het warm van krijgt. Kara Swisher praat namelijk met Tim Cook, Jony Ive en Laurene Powell Jobs over de overleden Apple-oprichter.



This will be my last session of Code after 20 years. I thought it critical to gauge the impact of the tech icon who was the very 1st interview: Steve Jobs. So, I am bringing together the trio who knew him best to discuss his lasting impact: @tim_cook @laurenepowell and Jony Ive. pic.twitter.com/XIN7Ww9G18 — Kara Swisher (@karaswisher) August 23, 2022

Na twintig jaar wordt dit mijn laatste sessie op Code. Wat mij betreft een belangrijk moment om de impact van mijn eerste gast, Steve Jobs, te bespreken. Daarom breng ik het trio samen dat hem het beste gekend heeft. Tim Cook, Lauren Powell Jobs en Jony Ive.

Wat is dit precies voor conferentie?

Tijdens de Code Conference spreekt Kara Swisher met de grootste namen uit de technologie-industrie. Ze vraagt ze het hemd van het lijf over alle onderwerpen die maar met de markt te maken hebben. Van Cryptocurrencies tot klimaatverandering: alles komt voorbij.

Hoewel het gesprek met Tim Cook, Jony Ive en Laurene Powell Jobs zonder twijfel de headliner van het evenement is, zijn er meer grote namen aanwezig. Zo komen ook de volgende gasten langs:

Andy Jassy | President en CEO Amazon

Sundar Pichai | CEO Google en Alphabet

Evan Spiegel | CEO en mede-oprichter Snap Inc.

Mark Cuban | Mede-oprichter Cost Plus Drugs

Gavin Newsom | Gouverneur van Californië

Nilay Patel | Oprichter en hoofdredacteur The Verge

Voor meer informatie check je hier de website van Code.