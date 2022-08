Studio Display: hoe je de speaker-problemen makkelijk oplost volgens Apple

Apple’s Studio Display is een indrukwekkend beeldscherm dat helaas met de nodige problemen kampte. Gelukkig is er niet alleen een tijdelijke oplossing voor deze problemen, maar komt Apple ook met een update. Jeroen legt je precies uit hoe het precies in z’n werk gaat.

Toen de Studio Display in maart van dit jaar werd gepresenteerd, waren veel Apple-gebruikers zeer enthousiast. Ook Mark liet in zijn review weten zeer te spreken te zijn over het beeld en geluid. Toch zijn er nu juist problemen met de speakers voor sommige gebruikers. Gelukkig is er een update waarmee je weer geweldige geluidskwaliteit hebt.

Problemen met de Studio Display

Op Twitter en verschillende internetfora klagen gebruikers over problemen met de speakers van de Studio Display. Deze zijn overigens allemaal verschillend. Zo hebben gebruikers onder andere last van:

Vervormde geluidskwaliteit

Afspelen van audio op hoge snelheid

Het geluid dat abrupt wegvalt

Schokkerige audio

Het zijn problemen waar je niet op zit te wachten. Vooral omdat de Studio Display, met een vanaf prijs van 1.779 euro, een flink prijskaartje heeft. Je hoeft ‘m gelukkig niet terug te slepen naar de winkel, want er is een oplossing. De problemen zitten ‘m namelijk in de software en niet in de hardware.

De nieuwe 15.5 versie voor de Studio Display

Apple heeft vandaag versie 15.5 uitgebracht van de firmware van de Studio Display. Het is nu 2 maanden na de laatste update. In deze versie worden de speakers aangepakt. Deze kun je vinden bij Systeemvoorkeuren en vervolgens selecteer je Software-update. Laten we hopen dat dit alles oplost.

Is dat niet helemaal het geval of staat de update nog niet voor je klaar, dan is ook het volgende te proberen:

Zo los je de problemen op zonder update

De oplossing voor de speaker-problemen van de Studio Display komt overigens van Apple zelf. Het bedrijf heeft eerder deze week een memo gestuurd naar geautoriseerde service providers. Vervolgens heeft de redactie van MacRumors de informatie in handen gekregen en gedeeld. Precies de reden waarom ik je kan vertellen wat je moet doen. Deze stappen moet je volgen om het probleem op te lossen.

Trek de stekker van de Studio Display er uit. Haal alle accessoires en apparaten uit het scherm. Wacht tien seconden en doe dan de kabel er weer in.

Zoals gezegd is de oplossing tijdelijk om de problemen te stoppen. Dus mocht je de update nog niet tot je beschikking hebben, of toch niet helemaal werken, dan is dit de manier om het voor even te verhelpen.